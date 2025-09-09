Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică prognoza meteo pentru prima lună de toamnă, indicând temperaturi peste medie și un regim pluviometric variabil. Primele patru săptămâni ale lunii septembrie vor aduce atât zile mai călduroase, cât și perioade cu precipitații deficitare, cu diferențe semnificative între regiuni.

8-15 septembrie: temperaturi mai ridicate și ploi locale

În prima săptămână a lunii, valorile termice vor fi mai mari decât cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu precădere în vestul și sudul țării. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nordice și centrale, cu accent pe zona Munților Apuseni.

În restul teritoriului, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării. Meteorologii recomandă prudență în zonele montane, unde ploile pot fi mai consistente.

15-22 septembrie: deficit de precipitații în toată țara

În cea de-a doua săptămână, temperaturile medii se vor menține ușor peste normele perioadei în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, cantitățile de precipitații vor fi deficitare pe întreg teritoriul României.

Aceasta va fi perioada în care solul și culturile agricole pot resimți cel mai mult lipsa ploilor, mai ales în regiunile sudice și centrale, ceea ce poate influența starea vegetației și necesită irigații suplimentare pentru fermele din zonele afectate.

22 septembrie – 6 octombrie: temperaturi ușor peste medie, precipitații normale

Ultimele săptămâni ale lunii septembrie și începutul lunii octombrie vor aduce temperaturi ușor mai ridicate decât valorile normale în regiunile sudice și sud-vestice, conferind zile mai blânde și plăcute pentru plimbări și activități în aer liber, în timp ce restul teritoriului va avea temperaturi apropiate de mediile climatologice, oferind un echilibru termic relativ stabil.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări până pe 29 septembrie, cu accent pe vest și nord-vest, însă între 29 septembrie și 6 octombrie, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, aducând o ușoară revigorare a vegetației și a solului uscat.

În ansamblu, septembrie 2025 se anunță a fi o lună mai caldă decât media multianuală, cu diferențe regionale semnificative în ceea ce privește ploile, ceea ce poate influența planurile de grădinărit, agricultură și recreere în aer liber, invitând totodată la o atenție sporită față de resursele de apă.