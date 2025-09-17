Vremea se strică brusc, în România. Meteorologii anunţă o răcire accentuată a temperaturilor

România intră într-o perioadă de instabilitate accentuată, iar schimbările de vreme se vor simți încă de miercuri. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic, semnalând un episod de răcire bruscă și intensificări ale rafalelor ce pot atinge 70 km/h.

Vremea se strică brusc: Vânt puternic în Mehedinți și Dolj

Miercuri, între orele 12.00 și 21.00, județele Mehedinți și Dolj se află sub avertizare Cod galben. Rafalele vor ajunge la viteze de 50 – 70 km/h, perturbând considerabil vremea. Chiar și în restul teritoriului vor fi resimțite intensificări, deși mai reduse, în general de 40 – 45 km/h. La munte însă, vântul va trece de 70 – 80 km/h, făcând ca senzația de frig să fie și mai accentuată.

Situația se agravează joi, când 13 județe din Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor intra sub Cod galben de vânt puternic, între orele 10.00 și 21.00. Printre acestea se numără: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, dar și părți din Călărași, Ialomița, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava. Rafalele vor atinge din nou 50 – 70 km/h, creând o atmosferă de toamnă rece și neliniștită, cu posibile disconforturi pentru cei care circulă pe șosele sau desfășoară activități în aer liber.

București: vremea se răcește și vin ploile

Capitala nu scapă nici ea de schimbarea bruscă a vremii. Miercuri, valorile termice vor coborî sub cele normale pentru această perioadă, iar temperatura maximă nu va depăși 21 de grade. Cerul va fi înnorat, iar ploile își vor face simțită prezența pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, dar senzația de rece va fi accentuată de precipitații.

Joi, lucrurile se mai îmbunătățesc temporar în București: vremea va deveni predominant frumoasă, cu maxime de 24 – 25 de grade, iar cerul va fi variabil. Totuși, episodul de instabilitate arată că toamna și-a intrat serios în drepturi, cu variații bruște și puternice de temperatură.

De la zile plăcute de toamnă, România trece rapid la un episod de vreme rece, vânt puternic și ploi. Codurile galbene emise de ANM arată că instabilitatea atmosferică va domina mijlocul acestei săptămâni, cu diferențe mari de temperatură de la o zi la alta. Locuitorii Capitalei și ai județelor vizate sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru schimbările bruște și să evite expunerea prelungită la vânt.