Ultima ora
Victimele exploziei din Rahova, în stare stabilă după intervențiile chirurgicale. Adolescenta de 17 ani este conștientă și cooperantă
20 oct. 2025 | 10:59
de Badea Violeta

Val de cutremure de suprafață în România. 8 seisme în doar câteva zile, resimțite în mai multe județe. Ce spun seismologii

ACTUALITATE
Val de cutremure de suprafață în România. 8 seisme în doar câteva zile, resimțite în mai multe județe. Ce spun seismologii
Romania, afectata de mai multe cutremure de suprafata

România a înregistrat un număr neobișnuit de mare de cutremure de mică magnitudine în ultimele zile. În total, opt seisme cu magnitudini între 2 și 4 grade pe scara Richter au zguduit mai multe județe, printre care Brașov, Vâlcea, Satu Mare și Brăila. Deși mișcările seismice au fost frecvente, specialiștii afirmă că acestea nu reprezintă un pericol.

Unde s-au produs cutremurele recente

Primele seisme din acest val au fost înregistrate în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Brașov, pe data de 9 octombrie. Primul cutremur a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la ora 10:07.

În aceeași zi au mai fost două seisme de 2,4 grade, în aceeași regiune. Următoarele zile au adus noi mișcări: pe 11 octombrie s-a produs un cutremur de 2 grade, iar pe 12 octombrie, la ora 4:17, un seism de 2,3 grade a fost înregistrat tot în zona Făgăraș-Câmpulung.

Vezi și:
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Cutremurele ascunse ale Pacificului: cum inteligența artificială și fibra optică rescriu regulile monitorizării seismice

Pe 15 octombrie, un seism mai puternic de magnitudinea 4 a avut loc în județul Satu Mare, la 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare și 55 km nord de Zalău.

Pe 18 octombrie, un cutremur de 3 grade s-a produs în zona Făgăraș-Câmpulung, județul Vâlcea, la doar 5 km adâncime, resimțit în orașe precum Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Jiu, Pitești, Mediaș și Alba Iulia.

Ultimul seism raportat a fost în 20 octombrie, în Muntenia, județul Brăila, cu magnitudinea 3,3, produs la adâncimea de 7,9 km. Acesta a fost resimțit în apropierea orașelor Brăila, Galați, Tulcea, Izmayil, Focșani și Buzău.

De ce se produc atât de multe cutremure de mică magnitudine

Cutremurele recente sunt considerate seisme de suprafață, cu intensitate redusă și adâncime mică, fenomen frecvent în România, mai ales în zonele seismice active din Făgăraș-Câmpulung, Vrancea și Muntenia.

Specialiștii precizează că astfel de mișcări sunt normale și nu indică neapărat un cutremur major. Undele sonore resimțite de populație sunt comparabile cu cele ale seismelor obișnuite din Galați și alte regiuni.

Vezi și Cutremur în România luni dimineață. Seismul s-a produs la doar 7,9 km adâncime!

Trebuie să ne facem griji pentru siguranță?

Deși oamenii au resimțit mișcările seismice în mai multe județe, experții subliniază că nu există motive de panică. Cutremurele de magnitudine mică nu provoacă pagube semnificative și fac parte din activitatea seismică normală a țării.

În continuare, autoritățile recomandă populației să rămână informată prin INCDFP și să respecte măsurile standard de siguranță în caz de cutremur.

România rămâne o zonă seismică activă, iar aceste evenimente reamintesc importanța pregătirii pentru orice eventualitate, dar fără a declanșa alarmă publică inutilă.

Vezi și Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile!

Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi
Recomandări
Poate inteligența artificială să provoace dispariția oamenilor? Ce spun cercetătorii despre riscul real de extincție
Poate inteligența artificială să provoace dispariția oamenilor? Ce spun cercetătorii despre riscul real de extincție
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Ridicarea greșită pe cric poate costa până la 50.000 € la mașinile electrice: avertismentul venit din Norvegia
Ridicarea greșită pe cric poate costa până la 50.000 € la mașinile electrice: avertismentul venit din Norvegia
Simu Liu readuce la viață filmul inspirat din jocul Sleeping Dogs: Scenariul este gata, ce urmează
Simu Liu readuce la viață filmul inspirat din jocul Sleeping Dogs: Scenariul este gata, ce urmează
China introduce câinii-roboți de patrulare: noii „polițiști” care filmează, detectează și transmit mesaje cetățenilor
China introduce câinii-roboți de patrulare: noii „polițiști” care filmează, detectează și transmit mesaje cetățenilor
Europol a destructurat o rețea globală de SIM-uri false folosită pentru 49 de milioane de conturi online
Europol a destructurat o rețea globală de SIM-uri false folosită pentru 49 de milioane de conturi online
Datele românilor cu panouri fotovoltaice ajung în China: statul pregătește reguli stricte de securitate cibernetică pentru prosumatori
Datele românilor cu panouri fotovoltaice ajung în China: statul pregătește reguli stricte de securitate cibernetică pentru prosumatori
Jurnaliștii din această țară cer anchetă împotriva Google: AI Overviews, „ucigașul de trafic” care amenință presa liberă
Jurnaliștii din această țară cer anchetă împotriva Google: AI Overviews, „ucigașul de trafic” care amenință presa liberă
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...