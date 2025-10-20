Val de cutremure de suprafață în România. 8 seisme în doar câteva zile, resimțite în mai multe județe. Ce spun seismologii

România a înregistrat un număr neobișnuit de mare de cutremure de mică magnitudine în ultimele zile. În total, opt seisme cu magnitudini între 2 și 4 grade pe scara Richter au zguduit mai multe județe, printre care Brașov, Vâlcea, Satu Mare și Brăila. Deși mișcările seismice au fost frecvente, specialiștii afirmă că acestea nu reprezintă un pericol.

Unde s-au produs cutremurele recente

Primele seisme din acest val au fost înregistrate în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Brașov, pe data de 9 octombrie. Primul cutremur a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la ora 10:07.

În aceeași zi au mai fost două seisme de 2,4 grade, în aceeași regiune. Următoarele zile au adus noi mișcări: pe 11 octombrie s-a produs un cutremur de 2 grade, iar pe 12 octombrie, la ora 4:17, un seism de 2,3 grade a fost înregistrat tot în zona Făgăraș-Câmpulung.

Pe 15 octombrie, un seism mai puternic de magnitudinea 4 a avut loc în județul Satu Mare, la 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare și 55 km nord de Zalău.

Pe 18 octombrie, un cutremur de 3 grade s-a produs în zona Făgăraș-Câmpulung, județul Vâlcea, la doar 5 km adâncime, resimțit în orașe precum Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Jiu, Pitești, Mediaș și Alba Iulia.

Ultimul seism raportat a fost în 20 octombrie, în Muntenia, județul Brăila, cu magnitudinea 3,3, produs la adâncimea de 7,9 km. Acesta a fost resimțit în apropierea orașelor Brăila, Galați, Tulcea, Izmayil, Focșani și Buzău.

De ce se produc atât de multe cutremure de mică magnitudine

Cutremurele recente sunt considerate seisme de suprafață, cu intensitate redusă și adâncime mică, fenomen frecvent în România, mai ales în zonele seismice active din Făgăraș-Câmpulung, Vrancea și Muntenia.

Specialiștii precizează că astfel de mișcări sunt normale și nu indică neapărat un cutremur major. Undele sonore resimțite de populație sunt comparabile cu cele ale seismelor obișnuite din Galați și alte regiuni.

Trebuie să ne facem griji pentru siguranță?

Deși oamenii au resimțit mișcările seismice în mai multe județe, experții subliniază că nu există motive de panică. Cutremurele de magnitudine mică nu provoacă pagube semnificative și fac parte din activitatea seismică normală a țării.

În continuare, autoritățile recomandă populației să rămână informată prin INCDFP și să respecte măsurile standard de siguranță în caz de cutremur.

România rămâne o zonă seismică activă, iar aceste evenimente reamintesc importanța pregătirii pentru orice eventualitate, dar fără a declanșa alarmă publică inutilă.

