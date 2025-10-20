Cutremur în România luni dimineață. Seismul s-a produs la doar 7,9 km adâncime

Un cutremur de mică intensitate a fost înregistrat luni dimineață, 20 octombrie, în zona Munteniei, județul Brăila. Seismul, cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter, s-a produs la o adâncime de doar 7,9 kilometri și a fost resimțit slab în localitățile din apropiere. Evenimentul vine după o serie de alte cutremure ușoare care au avut loc în România în ultimele zile.

Unde s-a produs cutremurul din această dimineață

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc pe 20 octombrie 2025, la ora 03:35:43 (ora locală), în Muntenia, județul Brăila.

Seismul a avut magnitudinea ml 3,3 și s-a produs la o adâncime de doar 7,9 kilometri, ceea ce îl încadrează în categoria cutremurelor de suprafață, de obicei mai ușor resimțite la nivel local.

Epicentrul a fost situat la 9 kilometri nord-est de Brăila și 11 kilometri sud de Galați, două dintre cele mai populate orașe din estul țării. De asemenea, seismul s-a produs la 63 km vest de Tulcea, 77 km sud-est de Focșani și 96 km est de Buzău.

Deși nu au fost raportate pagube materiale, locuitorii din zona Brăila–Galați au putut simți ușoare vibrații, specifice unui seism de intensitate II pe scara Mercalli modificată.

Cât de frecvente au fost cutremurele în ultimele zile

Seismul din Brăila vine după o perioadă de activitate seismică intensificată în România, trei cutremure de mică magnitudine fiind înregistrate între 17 și 19 octombrie 2025.

Cel mai recent dintre acestea a avut loc duminică dimineață, 19 octombrie, la ora 04:22:44, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la o adâncime de 74,6 kilometri, fără a fi resimțit de populație. Epicentrul s-a aflat la 37 km vest de Focșani, 74 km nord de Buzău și 89 km est de Brașov.

Pe 18 octombrie, un alt seism, cu magnitudinea 3,0, a fost înregistrat în zona Făgăraș–Câmpulung, județul Vâlcea, la o adâncime de doar 4,2 kilometri. Iar pe 17 octombrie, un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs în județul Buzău, la 125,4 kilometri adâncime, în zona Vrancea.

Ce semnificație au aceste seisme pentru România

Seria de cutremure din ultimele zile nu indică o creștere alarmantă a activității seismice, ci face parte din procesul natural al zonelor tectonice active.

Regiunile Vrancea, Buzău, Făgăraș–Câmpulung și, mai rar, Muntenia, sunt cunoscute pentru mișcări seismice regulate, cauzate de interacțiunea plăcilor tectonice din zona Carpaților.

Cutremurul de luni din Brăila este însă remarcabil prin adâncimea foarte mică, de numai 7,9 kilometri, care îl face neobișnuit pentru sud-estul țării.

În ciuda frecvenței crescute a acestor evenimente în ultimele zile, toate seismele au fost slabe, cu magnitudini între 2,0 și 3,4, fără efecte asupra infrastructurii sau populației.

România rămâne una dintre țările europene cu activitate seismică constantă, dar monitorizată permanent de specialiști.