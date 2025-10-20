Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
20 oct. 2025 | 07:51
de Badea Violeta

Cutremur în România luni dimineață. Seismul s-a produs la doar 7,9 km adâncime

ACTUALITATE
Cutremur în România luni dimineață. Seismul s-a produs la doar 7,9 km adâncime
Seism in Romania

Un cutremur de mică intensitate a fost înregistrat luni dimineață, 20 octombrie, în zona Munteniei, județul Brăila. Seismul, cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter, s-a produs la o adâncime de doar 7,9 kilometri și a fost resimțit slab în localitățile din apropiere. Evenimentul vine după o serie de alte cutremure ușoare care au avut loc în România în ultimele zile.

Unde s-a produs cutremurul din această dimineață

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc pe 20 octombrie 2025, la ora 03:35:43 (ora locală), în Muntenia, județul Brăila.

Seismul a avut magnitudinea ml 3,3 și s-a produs la o adâncime de doar 7,9 kilometri, ceea ce îl încadrează în categoria cutremurelor de suprafață, de obicei mai ușor resimțite la nivel local.

Vezi și:
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale INFP. Energia deflagrației, similară unui cutremur de 1,2 grade
Un alt cutremur a avut loc joi dimineaţă, în România. Este al treilea seism în două zile

Epicentrul a fost situat la 9 kilometri nord-est de Brăila și 11 kilometri sud de Galați, două dintre cele mai populate orașe din estul țării. De asemenea, seismul s-a produs la 63 km vest de Tulcea, 77 km sud-est de Focșani și 96 km est de Buzău.

Deși nu au fost raportate pagube materiale, locuitorii din zona Brăila–Galați au putut simți ușoare vibrații, specifice unui seism de intensitate II pe scara Mercalli modificată.

Cât de frecvente au fost cutremurele în ultimele zile

Seismul din Brăila vine după o perioadă de activitate seismică intensificată în România, trei cutremure de mică magnitudine fiind înregistrate între 17 și 19 octombrie 2025.

Cel mai recent dintre acestea a avut loc duminică dimineață, 19 octombrie, la ora 04:22:44, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la o adâncime de 74,6 kilometri, fără a fi resimțit de populație. Epicentrul s-a aflat la 37 km vest de Focșani, 74 km nord de Buzău și 89 km est de Brașov.

Pe 18 octombrie, un alt seism, cu magnitudinea 3,0, a fost înregistrat în zona Făgăraș–Câmpulung, județul Vâlcea, la o adâncime de doar 4,2 kilometri. Iar pe 17 octombrie, un cutremur de 3,4 pe Richter s-a produs în județul Buzău, la 125,4 kilometri adâncime, în zona Vrancea.

Ce semnificație au aceste seisme pentru România

Seria de cutremure din ultimele zile nu indică o creștere alarmantă a activității seismice, ci face parte din procesul natural al zonelor tectonice active.

Regiunile Vrancea, Buzău, Făgăraș–Câmpulung și, mai rar, Muntenia, sunt cunoscute pentru mișcări seismice regulate, cauzate de interacțiunea plăcilor tectonice din zona Carpaților.

Cutremurul de luni din Brăila este însă remarcabil prin adâncimea foarte mică, de numai 7,9 kilometri, care îl face neobișnuit pentru sud-estul țării.

În ciuda frecvenței crescute a acestor evenimente în ultimele zile, toate seismele au fost slabe, cu magnitudini între 2,0 și 3,4, fără efecte asupra infrastructurii sau populației.

România rămâne una dintre țările europene cu activitate seismică constantă, dar monitorizată permanent de specialiști.

Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi
Recomandări
Ce faci după ce dispar aplicațiile Facebook Messenger pentru Windows și Mac. Care sunt alternativele
Ce faci după ce dispar aplicațiile Facebook Messenger pentru Windows și Mac. Care sunt alternativele
Cea mai mare amenințare pentru Apple, confirmată de fostul CEO al companiei. Cine este ”primul concurent real”
Cea mai mare amenințare pentru Apple, confirmată de fostul CEO al companiei. Cine este ”primul concurent real”
Dacia face valuri în piață cu noile modele lansate pe final de 2025. Ce trebuie să știi despre Sandero, Logan și Jogger în varianta actualizată
Dacia face valuri în piață cu noile modele lansate pe final de 2025. Ce trebuie să știi despre Sandero, Logan și Jogger în varianta actualizată
Amendă de 4.000 de lei dacă nu-ți oprești alarma la mașină. Cât timp are poate suna sirena până ești sancționat, conform legii din România
Amendă de 4.000 de lei dacă nu-ți oprești alarma la mașină. Cât timp are poate suna sirena până ești sancționat, conform legii din România
O banală remorcă trasă de mașină s-a lăsat cu dosar penal și suspendarea permisului de conducere. Ce spune Codul Rutier
O banală remorcă trasă de mașină s-a lăsat cu dosar penal și suspendarea permisului de conducere. Ce spune Codul Rutier
Ar putea fi cel mai subțire telefon din 2025 și vine de la Motorola. Alternativa la iPhone Air are doar 5,99 milimetri
Ar putea fi cel mai subțire telefon din 2025 și vine de la Motorola. Alternativa la iPhone Air are doar 5,99 milimetri
Pasărea din Australia şi Tasmania care a apărut pe un lac din România. Specia este una rară, cum a ajuns la noi
Pasărea din Australia şi Tasmania care a apărut pe un lac din România. Specia este una rară, cum a ajuns la noi
Poliţia Română avertizează asupra unui fake news. „Clipurile create cu AI pot fi amuzante, dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul”
Poliţia Română avertizează asupra unui fake news. „Clipurile create cu AI pot fi amuzante, dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul”
Revista presei
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...