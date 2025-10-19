Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 09:20
de Diana Dumitrache

Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile

ACTUALITATE
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
Un nou cutremur a avut loc în România (Foto: Profimedia)

Activitatea seismică din România s-a intensificat în ultimele zile, trei cutremure de mică magnitudine fiind înregistrate între 17 şi 19 octombrie 2025. Cel mai recent seism s-a produs duminică dimineaţa, 19 octombrie, la ora 04:22:44 (ora locală), în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Pământului (INCDFP), cutremurul a avut o magnitudine de 2,4 pe scara Richter şi s-a produs la o adâncime de 74,6 kilometri.

Un nou cutremur în România

Seismul a fost localizat la 37 km vest de Focşani, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km nord de Buzău, 85 km sud de Bacău, 86 km sud-vest de Bârlad şi 89 km est de Braşov. Magnitudinea redusă a cutremurului face ca acesta să nu fie resimţit de populaţie şi să nu producă pagube materiale.

Cu o zi înainte, pe 18 octombrie, la ora 14:31:24, un alt cutremur slab, cu magnitudinea 3,0, a fost înregistrat în zona seismică Făgăraş–Câmpulung, judeţul Vâlcea, la o adâncime de doar 4,2 kilometri. Seismul s-a produs la 38 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, 43 km sud de Sibiu şi 83 km nord-vest de Piteşti.

Vezi și:
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice ale INFP. Energia deflagrației, similară unui cutremur de 1,2 grade
Un alt cutremur a avut loc joi dimineaţă, în România. Este al treilea seism în două zile

Ce spun specialiştii despre cutremurele dese

Primul dintre cele trei seisme a avut loc în data de 17 octombrie, la ora 01:41:04, tot în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 3,4 şi s-a produs la o adâncime de 125,4 kilometri.

Specialiştii afirmă că astfel de cutremure de intensitate mică sunt normale pentru România, mai ales în zonele seismice active precum Vrancea, Buzău şi Făgăraş-Câmpulung, şi nu reprezintă motive de îngrijorare pentru populaţie.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ea este tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova. Familia şi apropiaţii, distruşi de durere: „Ziua ta era aproape, urma să împlinești 24 de ani”
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 19 octombrie 2025. Prudență și disciplină, sfatul astrologilor pentru nativii Capricron
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...