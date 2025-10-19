Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile

Activitatea seismică din România s-a intensificat în ultimele zile, trei cutremure de mică magnitudine fiind înregistrate între 17 şi 19 octombrie 2025. Cel mai recent seism s-a produs duminică dimineaţa, 19 octombrie, la ora 04:22:44 (ora locală), în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Pământului (INCDFP), cutremurul a avut o magnitudine de 2,4 pe scara Richter şi s-a produs la o adâncime de 74,6 kilometri.

Un nou cutremur în România

Seismul a fost localizat la 37 km vest de Focşani, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km nord de Buzău, 85 km sud de Bacău, 86 km sud-vest de Bârlad şi 89 km est de Braşov. Magnitudinea redusă a cutremurului face ca acesta să nu fie resimţit de populaţie şi să nu producă pagube materiale.

Cu o zi înainte, pe 18 octombrie, la ora 14:31:24, un alt cutremur slab, cu magnitudinea 3,0, a fost înregistrat în zona seismică Făgăraş–Câmpulung, judeţul Vâlcea, la o adâncime de doar 4,2 kilometri. Seismul s-a produs la 38 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, 43 km sud de Sibiu şi 83 km nord-vest de Piteşti.

Ce spun specialiştii despre cutremurele dese

Primul dintre cele trei seisme a avut loc în data de 17 octombrie, la ora 01:41:04, tot în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 3,4 şi s-a produs la o adâncime de 125,4 kilometri.

Specialiştii afirmă că astfel de cutremure de intensitate mică sunt normale pentru România, mai ales în zonele seismice active precum Vrancea, Buzău şi Făgăraş-Câmpulung, şi nu reprezintă motive de îngrijorare pentru populaţie.