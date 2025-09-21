Ultima ora
Ursula von der Leyen avertizează Rusia: UE își va apăra fiecare centimetru de teritoriu
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un nou avertisment în legătură cu tensiunile generate de Rusia și a subliniat importanța consolidării autonomiei europene în materie de apărare.

Într-un interviu acordat publicaţiei belgiene Le Soir și preluat de agenția EFE, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” și a făcut apel la o „mai mare autonomie şi independenţă” a blocului comunitar.

Oficialul european a atras atenţia asupra intensificării provocărilor venite dinspre Moscova, după ce drone şi avioane rusești au pătruns în spaţiile aeriene ale Poloniei, României şi Estoniei. „Aceste incidente, şi mai ales cel petrecut în Polonia, sunt foarte semnificative. În timp ce NATO trebuie să rămână în centrul apărării noastre colective, avem nevoie de un pilon european mult mai puternic”, a subliniat ea, comentând acțiunile statelor europene care au doborât drone ruseşti fără sprijin american.

800 de miliarde de euro pentru consolidarea autonomiei militare a Europei

Von der Leyen a amintit că Uniunea dispune deja de un program numit Readiness 2030, menit să consolideze autonomia militară a Europei. Potrivit acesteia, planul va fi accelerat prin mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro. Totodată, a clarificat că ideea unor forţe armate europene nu presupune renunţarea statelor membre la suveranitatea asupra propriilor trupe: „Statele membre îşi vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe.”

Președinta Comisiei a condamnat și perturbările semnalelor GPS înregistrate lângă graniţele cu Rusia, care au afectat inclusiv zboruri civile. Ea a dezvăluit că unul dintre incidente a vizat chiar aeronava în care se afla.

A vorbit și despre situația din Gaza

Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment”, a avertizat von der Leyen, adăugând că Bruxelles-ul tratează cu maximă seriozitate atacurile hibride şi cibernetice ale Moscovei.

Referindu-se la Orientul Mijlociu, șefa executivului european a cerut o poziţie echilibrată a Uniunii, capabilă să garanteze securitatea Israelului și, în același timp, un viitor sigur pentru palestinieni. Ea a pledat pentru „încetarea imediată a focului” și a reiterat că „soluţia cu două state este unica perspectivă pentru o pace durabilă” în regiune, insistând și asupra necesității unui „acces nelimitat la ajutorul umanitar” în Gaza.

