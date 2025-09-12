Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru Facebook, Instagram, TikTok în Uniunea Europeană

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat o inițiativă care ar putea schimba radical modul în care adolescenții din Uniunea Europeană folosesc platformele digitale. În discursul său privind Starea Uniunii, susținut la Strasbourg, von der Leyen a declarat că intenționează să introducă o limită minimă de vârstă pentru accesul la rețelele sociale, comparând această măsură cu reglementările existente pentru alcool și tutun.

Potrivit oficialului european, un grup de experți va fi desemnat până la sfârșitul anului pentru a stabili cele mai bune soluții legislative. Scopul este protejarea copiilor și adolescenților de riscurile asociate utilizării necontrolate a platformelor precum TikTok, Instagram, Facebook sau X (fosta Twitter).

Motivele unei reglementări stricte

Von der Leyen a subliniat în fața europarlamentarilor că părinții din întreaga Europă trăiesc o anxietate constantă în momentul în care copiii lor primesc primul telefon. „Simt teama părinților care fac tot posibilul pentru a-și proteja copiii. Acești părinți se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuși la o gamă largă de pericole doar cu un scroll”, a explicat ea.

Printre principalele amenințări menționate se numără hărțuirea online, expunerea la conținut pentru adulți, materialele care promovează autovătămarea și algoritmii proiectați să creeze dependență, exploatând vulnerabilitățile emoționale ale minorilor. Președinta Comisiei Europene a comparat rețelele sociale cu produsele care au fost deja reglementate strict în trecut, cum ar fi țigările sau alcoolul, argumentând că și acestea necesită o abordare responsabilă din partea autorităților.

Modele internaționale și posibile soluții tehnice

Un exemplu pe care Ursula von der Leyen l-a adus în discuție este Australia, unde autoritățile intenționează să impună o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la platforme populare precum X, TikTok, Facebook și Instagram. Această inițiativă ar putea deveni o sursă de inspirație pentru legislația europeană, mai ales că în multe state membre deja există dezbateri aprinse privind protecția minorilor pe internet.

Comisia Europeană lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unei aplicații speciale pentru verificarea vârstei. Aceasta ar urma să ofere un sistem sigur și fiabil, astfel încât copiii să nu poată accesa conținut nepotrivit, iar părinții să aibă mai mult control asupra experienței online a celor mici.

În Germania, un sondaj recent arată că aproximativ 70% dintre respondenți susțin ideea unei limite de vârstă pentru rețelele sociale, indicând că publicul european ar putea privi favorabil astfel de măsuri. Totuși, implementarea la nivelul întregii Uniuni va necesita o coordonare complexă între statele membre și platformele tehnologice.

Impactul potențial asupra adolescenților și industriei tech

Dacă propunerea va fi transpusă în legislație, platformele sociale vor fi obligate să introducă sisteme mai stricte de verificare a identității și a vârstei utilizatorilor. Aceasta ar putea însemna schimbări majore pentru companiile din domeniu, care vor trebui să investească în tehnologii de securitate și în proceduri mai transparente de protecție a datelor.

Pentru adolescenți, o limită de vârstă ar putea reduce expunerea la conținut nociv și riscul de dependență digitală, însă ar ridica și întrebări despre libertatea de exprimare și accesul la informație. Criticii unor astfel de măsuri ar putea susține că responsabilitatea educației digitale revine în primul rând părinților, nu autorităților. Pe de altă parte, susținătorii propunerii consideră că doar o intervenție la nivel legislativ poate garanta un cadru sigur pentru toți copiii europeni.

Indiferent de forma finală, inițiativa Ursulei von der Leyen marchează un pas important în direcția protejării minorilor în mediul online. Într-o epocă în care internetul este parte integrantă a vieții de zi cu zi, stabilirea unor reguli clare privind vârsta minimă pentru rețelele sociale ar putea deveni un precedent pentru alte regiuni ale lumii și un punct de referință în dezbaterea globală despre siguranța digitală.