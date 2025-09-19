Rusia profită din plin de asasinarea lui Charlie Kirk pentru a amplifica polarizarea din SUA, arată un raport

Moartea lui Charlie Kirk, cunoscut activist conservator american, a devenit combustibil pentru o nouă rundă de propagandă externă. Potrivit cercetătorilor și analizelor media, canale susținute de stat din Rusia, China și Iran au exploatat momentul pentru a împinge narațiuni conspiraționiste și a accentua percepția unei Americi dezbinate și în declin. În paralel, specialiștii atrag atenția că o parte din infrastructura guvernamentală americană de combatere a dezinformării a fost redusă semnificativ în ultimele luni, ceea ce lasă spațiu mai mare unor astfel de campanii, informeaza NBC News.

Cum a fost exploatat momentul

La scurt timp după asasinat, ecosistemul media pro-Kremlin a împins o varietate de explicații nefondate: de la insinuări privind o „mână” a Kievului, până la previziuni alarmiste despre un iminent război civil în Statele Unite. În China, presa de stat a încadrat tragedia într-un tablou mai larg al „disfuncțiilor” americane, accentuând violența cu arme și haosul politic. În Iran, media pro-regim a împins ipoteze fără probe despre implicarea serviciului israelian Mossad. Scopul comun: amplificarea faliilor politice interne din SUA prin narațiuni care să provoace emoție și furie.

Un raport citat de presă arată că numele lui Charlie Kirk a fost menționat de peste 6.000 de ori în media controlată de stat din Rusia, China și Iran în perioada imediat următoare atacului — un volum care indică mobilizarea rapidă a mașinăriei de propagandă pentru a seta agenda conversației online. În același timp, RT și alte platforme rusești au oferit acoperire extensivă, selectând și amplificând postări ale utilizatorilor americani pentru a alimenta polarizarea, scrie AP News.

Ce spun cercetătorii despre impact

Laboratoare universitare care monitorizează operațiuni de influență online remarcă faptul că nu toate eforturile străine au produs angajament semnificativ în primele zile. Chiar și așa, simpla recirculare a conținutului inflamator de către canale cu audiențe internaționale mari poate schimba rapid tonul discuției și poate legitima teorii alternative în fața publicului deja polarizat. În astfel de contexte, diferența dintre „fără impact” și „efect cumulativ” se poate vedea abia după ce narațiunile se sedimentează în ecosisteme media paralele.

Evaluările oficiale americane sunt de ani buni consecvente: Rusia rămâne un actor central în operațiunile de influență care vizează divizarea societății americane, în tandem cu China și Iran. Raportul anual al comunității de informații pe 2025 subliniază că acești actori folosesc atât canale deschise, cât și clandestine, pentru a amplifica clivajele interne din SUA — mai ales în momente de criză.

Context: gardă jos în fața dezinformării

Acest val de narațiuni externe a venit în timp ce State Department a pus capăt ultimelor sale eforturi instituționale de combatere a dezinformării, după ce în primăvară a închis biroul dedicat (cunoscut sub denumiri precum Global Engagement Center / R/FIMI). În argumentație, conducerea a invocat preocupări legate de libertatea de exprimare; criticii au răspuns că decizia slăbește reziliența SUA exact când adversarii accelerează campaniile de influență, notează Reuters.

În paralel, presa americană a consemnat și modul în care materialele grafice din timpul atacului au circulat cu o viteză fără precedent pe platforme sociale, mult înainte ca redacții tradiționale să decidă cum să le prezinte responsabil. Ritmul viralizării îngreunează verificarea, iar în acest vid narațiunile interesate pot prinde contur mai repede decât faptele confirmate.

De ce contează și ce urmează

Pentru publicul american, miza este clară: o discuție despre violență politică riscă să fie deturnată de teorii conspirative importate sau reciclate, în timp ce încrederea în instituții se erodează. Pentru statele care investesc în operațiuni de influență, fiecare astfel de șoc social reprezintă o fereastră de oportunitate pentru a împinge în trend narațiunile proprii, de la culpabilizarea unor rivali geopolitici până la decredibilizarea proceselor democratice.

Rămâne de văzut câtă tracțiune vor avea aceste campanii pe termen mediu. Cercetătorii notează că o parte importantă a ecoului online vine, de fapt, din interiorul SUA, unde polarizarea era deja ridicată înainte de asasinat. Dar ecoconurile media externe, cu resurse dedicate și reflexe de amplificare, pot acționa ca multiplicatori într-un moment de maximă sensibilitate, concluzionează The Washington Post.