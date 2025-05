Următorul sezon din The Last of Us ar putea aduce surprize de proporții pentru fani. Dacă ți-e dor de anumite personaje, ai putea avea șansa să le revezi

Finalul sezonului 2 din The Last of Us a lăsat publicul într-o stare de incertitudine totală, cu un cadru tensionat în care Ellie (interpretată de Bella Ramsey) este ținută la pământ de Abby (Kaitlyn Dever), arma îndreptată spre ea, urmat de un zgomot de împușcătură și o tranziție bruscă către Seattle, cu trei zile în urmă.

Acest montaj final a stârnit nenumărate discuții printre fani, în special în rândul celor familiarizați cu jocul video The Last of Us Part II, care a inspirat sezonul.

Într-un interviu recent acordat publicației The Wrap, showrunnerul Craig Mazin a oferit un indiciu tentant despre direcția narativă a serialului în sezoanele următoare.

„Tot ce pot spune e că nu am văzut ultima oară-o pe Kaitlyn Dever, pe Bella Ramsey și pe Isabela Merced”, a declarat Mazin. „Și nu am văzut ultima oară o mulțime de oameni care sunt, oficial, morți în poveste”, potrivit AVClub.

Flashback-uri, vise și traume – moduri posibile de revenire a unor personaje în The Last of Us.

Declarația lui Mazin deschide posibilitatea ca personaje aparent dispărute din punct de vedere narativ să reapară în forme variate.

Într-un univers post-apocaliptic unde supraviețuirea este rareori liniară, iar amintirile traumatice sunt omniprezente, revenirea unor personaje moarte poate avea loc prin flashback-uri, secvențe onirice sau chiar prin dezvăluiri care contestă certitudinile anterioare.

Serialul a fost deja lăudat pentru modul matur și emoțional în care a tratat pierderea, suferința și complexitatea relațiilor interumane.

Astfel, reintroducerea unor personaje dispărute ar putea adânci explorarea temelor centrale ale poveștii: vinovăția, iertarea, și cicatricile lăsate de violență.

Sezonul 3 – posibila extindere într-un al patrulea

Al treilea sezon al serialului va pune accentul pe perspectiva lui Abby, desfășurată în Seattle, pe parcursul a trei zile ce precedă evenimentele finale ale sezonului 2 din The Last of Us.

Structura narativă sugerează o paralelă cu dinamica din joc, unde povestea este prezentată alternativ din perspectiva a două personaje aparent ireconciliabile.

Totodată, Mazin și echipa de producție au confirmat că un al patrulea sezon este în discuții, semn că HBO mizează pe succesul continuu al seriei.

Revenirea unor personaje importante din sezoanele anterioare poate servi atât consolidării emoționale a poveștii, cât și satisfacției fanilor, care au apreciat fidelitatea față de materialul sursă, dar și inovațiile narative introduse.

Pe măsură ce universul The Last of Us se extinde, promisiunea unor reîntâlniri cu personaje dispărute transformă serialul într-o experiență tot mai densă, unde moartea nu înseamnă neapărat sfârșitul poveștii.