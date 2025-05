Câte sezoane ar putea avea The Last of Us pentru a reuși să-ți zică povestea corect și să nu-ți lase un gust amar la sfârșit

Cu doar câteva zile înainte de difuzarea ultimului episod din sezonul al doilea al serialului The Last of Us, programat pentru 25 mai, Craig Mazin, showrunnerul producției HBO, a oferit detalii esențiale despre planurile de viitor ale echipei.

Într-un interviu acordat publicației Collider, Mazin a declarat că seria are nevoie de cel puțin patru sezoane pentru a-și încheia povestea într-un mod satisfăcător.

Potrivit acestuia, „nu există nicio posibilitate de a încheia narațiunea în sezonul 3”, adăugând că speră ca HBO să le ofere ocazia de a finaliza proiectul cu un al patrulea sezon.

Declarația vine în completarea unor precizări anterioare făcute de conducerea HBO, potrivit cărora serialul ar urma să se încheie după sezonul al patrulea.

Mazin a confirmat că el și echipa sa au planificat deja direcțiile narative până în sezonul 4, tocmai pentru a evita inconsistențele sau deciziile creative care ar putea bloca dezvoltarea ulterioară a poveștii.

Un sezon 3 The Last of Us mai lung și posibile episoade narative alternative

Spre deosebire de primul sezon, care a acoperit integral evenimentele din jocul original lansat pe PlayStation, povestea din The Last of Us: Part II necesită mai mult spațiu de desfășurare.

Sezonul 2 conține doar șapte episoade, în timp ce primul a avut nouă. Mazin a lăsat de înțeles că sezonul 3 ar putea avea o durată mai mare, nu doar din punct de vedere al numărului de episoade, ci și al complexității narative.

Spre deosebire de sezonul 2, care se concentrează pe o linie narativă tensionată, fără prea mult spațiu pentru episoade de tip antologie precum „Long, Long Time” din primul sezon, sezonul 3 ar putea oferi mai multă libertate creativă.

Mazin a precizat că moartea unui personaj major în sezonul 2 a reprezentat o „bombă narativă” care a limitat posibilitatea unor devieri de la firul principal, dar această constrângere ar putea fi relaxată în continuare.

Pauze lungi între sezoane, dar o viziune clară pe termen lung?

Filmările pentru sezonul 3 nu au început încă, iar dacă se respectă ritmul de producție anterior, lansarea sa ar putea avea loc abia în 2027. Reamintim că între finalul sezonului 1 (martie 2023) și debutul sezonului 2 (aprilie 2025) a trecut o perioadă de doi ani.

Pe partea jocurilor video, studioul Naughty Dog nu a anunțat oficial un al treilea titlu din serie, iar proiectul The Last of Us Online a fost anulat în decembrie 2023.

În prezent, studioul lucrează la un nou joc original, intitulat Intergalactic: The Heretic Prophet, despre care detaliile sunt în continuare puține.

În ciuda incertitudinilor legate de calendarele de producție, este clar că echipa creativă din spatele serialului are o viziune pe termen lung.

Dacă HBO va continua să sprijine proiectul, The Last of Us ar putea deveni una dintre cele mai ample și coerente adaptări de jocuri video realizate până acum pentru ecran.