Schimbări în serialul HBO The Last of Us: Ce e diferit față de joc în ceea ce o privește pe Abby

Primul episod al sezonului al doilea din The Last of Us introduce personaje-cheie și modifică momentul în care este prezentată motivația lui Abby, față de jocul original.

Sezonul al doilea al serialului The Last of Us a debutat cu un episod care urmează îndeaproape finalul primului sezon, reluând discuția tensionată dintre Joel și Ellie despre adevărul privind Fireflies, scrie Eurogamer.

Ce schimbări apar

Totuși, schimbarea semnificativă vine imediat după acest moment: în loc să fie dus în Jackson, publicul este transportat în Salt Lake City, unde niște tineri stau în fața unor cruci improvizate. Este vorba despre foști membri ai grupului Fireflies, supraviețuitori ai masacrului comis de Joel.

Aici o vedem pentru prima dată pe Abby, interpretată de Kaitlyn Dever. Spre deosebire de ceilalți, care par copleșiți de tristețe, ea este furioasă și hotărâtă să-l găsească pe Joel.

Chiar dacă nu știe exact unde se află, își amintește trăsături clare despre el: vârsta, cicatricea, barba. Refuzând sugestia de a merge direct la Seattle pentru a se alătura lui Isaac, liderul unui alt grup, Abby insistă că vrea mai întâi să-l găsească pe Joel.

În cele din urmă, acceptă să se deplaseze cu ceilalți la Seattle, unde speră să obțină mai multe informații.

Această introducere devansată a poveștii lui Abby marchează, de altfel, o schimbare semnificativă față de structura narativă a jocului The Last of Us Part II, unde trecutul personajului și motivațiile sale sunt dezvăluite mult mai târziu, oferind un impact emoțional puternic jucătorilor.

În serial însă, intenția este clară încă de la început: Abby vrea răzbunare și nu va ezita să o obțină.

Personaje noi, tensiuni vechi și promisiunea unor episoade intense în sezonul al doilea din The Last of Us

Tot în acest episod, serialul își respectă promisiunea de a aduce mai mulți infectați în prim-plan. Ellie este urmărită într-o scenă tensionată, iar fanii jocului vor recunoaște cu siguranță unele detalii familiare, precum curățarea armei la bancul de lucru sau folosirea unei sticle pentru a distrage un inamic.

Debutul din sezonul doi este promițător și prin prestațiile actorilor. Isabela Merced impresionează în rolul Dinei, aducând, astfel, un aer cald și carismatic personajului. Relația sa cu Ellie și Joel pare deja solidă, iar dinamica dintre personaje este bine conturată.

În același timp, Rutina Wesley, în rolul Mariei, nu ezită să-i atragă atenția lui Tommy când acesta face o remarcă ușor sexistă, un moment subtil dar eficient pentru a arăta echilibrul de putere dintre personaje.

Cu șase episoade rămase, sezonul doi al The Last of Us se anunță a fi o reinterpretare curajoasă și intensă a unuia dintre cele mai controversate și complexe fire narative din lumea jocurilor video.