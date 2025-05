Tot ce știm despre sezonul 3 din „The Last of Us”: când vine și la ce să te aștepți

Finalul brutal al sezonului 2 din The Last of Us te-a lăsat cu sufletul la gură? Nu ești singurul. HBO a reușit din nou să livreze un sezon plin de durere, tensiune și momente de neuitat, iar fanii seriei post-apocaliptice abia așteaptă să afle ce urmează. Vestea bună este că povestea nu se încheie aici. Da, The Last of Us va avea un sezon 3, iar așteptările sunt uriașe.

După ce primul sezon s-a încheiat în martie 2023, iar al doilea a fost lansat abia în aprilie 2025, e de așteptat ca și între sezonul 2 și 3 să existe o pauză considerabilă. Așadar, dacă sperai să vezi noile episoade anul viitor, pregătește-te să-ți înarmezi răbdarea. Dacă HBO urmează același calendar de producție, e posibil ca sezonul 3 să fie lansat abia în 2027.

Confirmarea oficială a venit pe 9 aprilie 2025, chiar înainte de lansarea sezonului 2. Craig Mazin, creatorul și regizorul serialului, a declarat că ceea ce au reușit să creeze în colaborare cu HBO a depășit cele mai ambițioase așteptări. A subliniat și dorința echipei de a continua povestea, promițând un nou capitol la fel de intens.

În plus, având în vedere că multe dintre decorurile din Seattle au fost deja construite pentru sezonul 2, e posibil ca producția pentru sezonul 3 să fie mai rapidă. Totuși, nimic nu este garantat, mai ales că materialul-sursă, adică jocul The Last of Us Part II, este dens și încărcat de detalii care necesită timp pentru a fi adaptate corect.

Ce poveste va spune sezonul 3?

Dacă finalul sezonului 2 ți s-a părut familiar, e pentru că a urmat o strategie similară cu cea din joc: după ce am văzut evenimentele din perspectiva lui Ellie (Bella Ramsey), acum urmează partea lui Abby (Kaitlyn Dever). Sezonul 3 va relua aceeași perioadă de trei zile petrecute în Seattle, dar văzută prin ochii lui Abby, conducând la confruntarea tensionată din cinema.

Această alegere narativă este inspirată direct din structura jocului The Last of Us Part II, unde Naughty Dog a mizat pe schimbarea perspectivei pentru a adăuga profunzime personajelor și pentru a forța jucătorul (și, acum, telespectatorul) să reflecteze la temele răzbunării și ale umanității.

Așadar, dacă ești curios să afli mai multe despre motivațiile lui Abby și să descoperi povestea ei personală, sezonul 3 se anunță a fi exact ce cauți. Pe lângă Abby, e de așteptat să fie explorate și alte fire narative lăsate în suspans, precum cele legate de Jesse, Lev sau grupările care domină Seattle.

Cine va juca în sezonul 3? Se întoarce Pedro Pascal?

Deși distribuția oficială nu a fost anunțată, putem face câteva presupuneri. Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Gabriel Luna, Isabela Merced și Young Mazino sunt aproape siguri de revenirea lor, având în vedere importanța personajelor lor și finalul deschis al sezonului 2.

O întrebare arzătoare este legată de Pedro Pascal, al cărui personaj, Joel Miller, a fost ucis în episodul 2 din sezonul 2. Totuși, episodul 6 a demonstrat că serialul nu se sfiește să folosească flashback-uri pentru a readuce personaje-cheie. Având în vedere cât de importante sunt aceste momente în jocuri, nu ar fi exclus să-l vedem pe Pascal din nou în câteva scene emoționante, chiar dacă nu va mai avea un rol central.

Până la un anunț oficial din partea HBO, tot ce putem face e să sperăm. Fanii actorului — și sunt mulți — încă nu s-au împăcat complet cu plecarea lui bruscă din serial.

Dacă vrei să rămâi conectat la noutățile despre acest univers complex, îți recomand să urmărești și alte articole legate de The Last of Us pe Playtech.ro. Găsești acolo informații despre diferențele dintre joc și serial, precum și detalii despre personajele nou introduse.

Sezonul 3 din The Last of Us promite să fie un nou carusel emoțional, care va relua aceleași evenimente, dar cu o perspectivă radical diferită. Dacă ți-a plăcut profunzimea narativă a sezonului 2, pregătește-te pentru un nou nivel de complexitate. Nu uita să revii periodic pentru actualizări — și mai ales, nu-ți pierde speranța: lumea The Last of Us e departe de a fi terminată.