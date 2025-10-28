Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe

O furtună extremă a lovit regiunea Caraibelor, provocând pagube semnificative și punând în alertă autoritățile. În timp ce meteorologii monitorizează evoluția uraganului, populația este sfătuită să rămână în siguranță, pe fondul unor rafale record și al ploilor torențiale.

Uraganul Melissa, cel mai puternic din istoria Jamaicăi

Uraganul Melissa, de categoria a 5-a pe scara Saffir-Simpson, a ajuns marți în sud-vestul Jamaicăi, în apropiere de localitatea New Hope, cu vânturi susținute estimate la 295 km/h, potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC) din SUA. Autoritățile au avertizat că furtuna este una dintre cele mai puternice înregistrate vreodată în Atlantic și a generat daune potențial catastrofale pentru insula caraibiană.

Melissa se deplasează lent prin Caraibe, ceea ce amplifică riscul de distrugeri, și a provocat până acum șapte victime în regiune: trei în Jamaica, trei în Haiti și una în Republica Dominicană. În această din urmă țară, echipele de intervenție caută un adolescent dispărut după trecerea furtunii.

Amenințarea ploilor și extinderea furtunii

Chiar dacă uraganul se îndepărtează de Republica Dominicană, ploile abundente continuă să amenințe sud-vestul insulei Hispaniola și zona de graniță cu Haiti. Meteorologii avertizează că regiunile afectate pot fi expuse la inundații și alunecări de teren, iar populația trebuie să evite deplasările inutile și să respecte instrucțiunile autorităților.

Monitorizarea uraganului de aeronave speciale

Forțele Aeriene ale SUA au publicat imagini video cu aeronavele „Hurricane Hunter” care zboară în interiorul uraganului Melissa pentru a colecta date vitale despre furtună. Escadrila 53 de Recunoaștere Meteorologică a intrat direct în ochiul furtunii înainte ca aceasta să atingă Jamaica, oferind informații esențiale pentru prognoza și prevenirea dezastrelor.

Aceste zboruri permit specialiștilor să estimeze intensitatea vântului și traseul ciclonului, esențiale pentru salvarea de vieți și pregătirea infrastructurii afectate.

Pagube și impact uman

Uraganul Melissa este considerat cel mai puternic care a lovit Jamaica, iar populația locală a fost avertizată să nu iasă din case. Pe lângă vânturile violente, ploile torențiale amenință culturile agricole și infrastructura. Autoritățile continuă să evalueze pagubele și să coordoneze intervențiile pentru salvarea persoanelor afectate și pentru restaurarea alimentării cu energie electrică și apă potabilă.

După Jamaica, uraganul se îndreaptă spre Cuba, iar autoritățile cubaneze au emis deja avertizări pentru zonele de coastă, pregătind măsuri de protecție pentru populație și bunuri.