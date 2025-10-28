Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 21:52
de Vieriu Ionut

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe

ȘTIRI EXTERNE
Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Uraganul Melissa Sursă foto: Profimedia

O furtună extremă a lovit regiunea Caraibelor, provocând pagube semnificative și punând în alertă autoritățile. În timp ce meteorologii monitorizează evoluția uraganului, populația este sfătuită să rămână în siguranță, pe fondul unor rafale record și al ploilor torențiale.

Uraganul Melissa, cel mai puternic din istoria Jamaicăi

Uraganul Melissa, de categoria a 5-a pe scara Saffir-Simpson, a ajuns marți în sud-vestul Jamaicăi, în apropiere de localitatea New Hope, cu vânturi susținute estimate la 295 km/h, potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC) din SUA. Autoritățile au avertizat că furtuna este una dintre cele mai puternice înregistrate vreodată în Atlantic și a generat daune potențial catastrofale pentru insula caraibiană.

Melissa se deplasează lent prin Caraibe, ceea ce amplifică riscul de distrugeri, și a provocat până acum șapte victime în regiune: trei în Jamaica, trei în Haiti și una în Republica Dominicană. În această din urmă țară, echipele de intervenție caută un adolescent dispărut după trecerea furtunii.

Vezi și:
Insula din Caraibe care câștigă milioane din vânzarea domeniilor .ai

Amenințarea ploilor și extinderea furtunii

Chiar dacă uraganul se îndepărtează de Republica Dominicană, ploile abundente continuă să amenințe sud-vestul insulei Hispaniola și zona de graniță cu Haiti. Meteorologii avertizează că regiunile afectate pot fi expuse la inundații și alunecări de teren, iar populația trebuie să evite deplasările inutile și să respecte instrucțiunile autorităților.

Monitorizarea uraganului de aeronave speciale

Forțele Aeriene ale SUA au publicat imagini video cu aeronavele „Hurricane Hunter” care zboară în interiorul uraganului Melissa pentru a colecta date vitale despre furtună. Escadrila 53 de Recunoaștere Meteorologică a intrat direct în ochiul furtunii înainte ca aceasta să atingă Jamaica, oferind informații esențiale pentru prognoza și prevenirea dezastrelor.

Aceste zboruri permit specialiștilor să estimeze intensitatea vântului și traseul ciclonului, esențiale pentru salvarea de vieți și pregătirea infrastructurii afectate.

Pagube și impact uman

Uraganul Melissa este considerat cel mai puternic care a lovit Jamaica, iar populația locală a fost avertizată să nu iasă din case. Pe lângă vânturile violente, ploile torențiale amenință culturile agricole și infrastructura. Autoritățile continuă să evalueze pagubele și să coordoneze intervențiile pentru salvarea persoanelor afectate și pentru restaurarea alimentării cu energie electrică și apă potabilă.

După Jamaica, uraganul se îndreaptă spre Cuba, iar autoritățile cubaneze au emis deja avertizări pentru zonele de coastă, pregătind măsuri de protecție pentru populație și bunuri.

Revin temperaturile de vară în România. Vreme neașteptat de caldă pentru final de octombrie. Temperaturile urcă spre 23 de grade
Recomandări
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii
Ce pensie iei dacă ai lucrat 20 de ani și ai câștigat 4.000 lei lunar. Exemplu de calcul complet
Ce pensie iei dacă ai lucrat 20 de ani și ai câștigat 4.000 lei lunar. Exemplu de calcul complet
iPhone 20 fără butoane fizice, ar miza pe o soluție care redefinește filosofia Apple, potrivit unor surse
iPhone 20 fără butoane fizice, ar miza pe o soluție care redefinește filosofia Apple, potrivit unor surse
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Pacea lui Trump din Orientul Mijlociu se destramă: Israel pregătește „lovituri puternice” în Gaza la ordinul lui Netanyahu
Pacea lui Trump din Orientul Mijlociu se destramă: Israel pregătește „lovituri puternice” în Gaza la ordinul lui Netanyahu
Ministerul Educației anunță creșterea plății cu ora pentru profesori. Când ar putea intra în vigoare măsura
Ministerul Educației anunță creșterea plății cu ora pentru profesori. Când ar putea intra în vigoare măsura
Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere
Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...