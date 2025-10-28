Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 11:06
de Diana Dumitrache

Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, se îndreaptă spre Jamaica și Cuba. Imagini spectaculoase filmate de Forțele Aeriene SUA în ”ochiul” vijeliei

Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună (Foto: Colaj Playtech)

Uraganul Melissa a devenit cea mai puternică furtună formată pe planetă în 2025, menținându-se la categoria 5 pe scara Saffir-Simpson, cu vânturi susținute de până la 175 mph (aproximativ 280 km/h), potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC) din Statele Unite.

Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună

După o perioadă în care s-a deplasat spre vest, uraganul a început în sfârșit să se îndrepte spre nord-nord-est, cu o viteză de aproximativ 2 mph (3 km/h). Conform prognozei oficiale, centrul furtunii urmează să treacă în apropierea sau peste Jamaica marți, să atingă sud-estul Cubei miercuri dimineață, iar mai târziu în aceeași zi să ajungă în sud-estul sau centrul Bahamas.

Meteorologii avertizează că Melissa va rămâne un uragan extrem de periculos, cel mai probabil de categoria 5 în momentul în care va lovi Jamaica. Deși pot apărea fluctuații minore în viteza vântului, scăderea presiunii centrale minime indică faptul că furtuna ar putea să se intensifice în următoarele ore. În general, o presiune mai scăzută semnalează o creștere a puterii ciclonului.

După traversarea Jamaicăi, Cuba urmează să fie lovită marți seara târziu sau miercuri dimineața, când Melissa va rămâne un uragan major, aducând vânturi devastatoare și ploi torențiale. Ulterior, sistemul se va deplasa spre Bahamas, unde autoritățile au emis deja avertizări de uragan pentru regiunile sud-estice și centrale, precum și alerte de furtună tropicală pentru Insulele Turks și Caicos. Aceste avertizări semnalează că rafale violente de vânt și valuri uriașe sunt așteptate în următoarele 36 de ore.

Imagini spectaculoase din ochiul uraganului

În timp ce autoritățile locale îndeamnă populația să rămână în case și să respecte ordinele de evacuare, Forțele Aeriene ale Statelor Unite au publicat imagini spectaculoase filmate chiar în interiorul uraganului Melissa. Clipul, realizat de echipajul unui avion de recunoaștere „Hurricane Hunter”, arată momentul în care aeronava zboară prin „ochiul furtunii”, zona de calm relativ din centrul uraganului.

Aceste zboruri riscante au rolul de a colecta date meteorologice esențiale – precum viteza vântului, presiunea și umiditatea – care ajută Centrul Național pentru Uragane să prevadă cu precizie evoluția uraganului.

Pe măsură ce Melissa avansează spre nordul Mării Caraibelor, autoritățile avertizează că efectele pot fi catastrofale, cu inundații severe, valuri de furtună și distrugeri majore în zonele aflate pe traiectoria sa.

