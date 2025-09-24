Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 17:32
de Ioana Bucur

Traseul uraganului Gabrielle, care lovește cu rafale de peste 200 km/h. Ce țări europene sunt vizate

METEO - VREME - ANM
Traseul uraganului Gabrielle, care lovește cu rafale de peste 200 km/h. Ce țări europene sunt vizate
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Uraganul Gabrielle, al doilea fenomen major al sezonului din Atlantic, se apropie amenințător de Europa, cu rafale ce depășesc 200 km/h, avertizează meteorologii. Vestul continentului ar putea fi lovit de ploi torențiale, vânturi violente și valuri uriașe.

Traseul uraganului Gabrielle

Furtuna s-a format în mai puțin de o săptămână în Atlanticul tropical central și s-a intensificat rapid în apropierea Bermudelor. După o schimbare bruscă de direcție, Gabrielle traversează acum Atlanticul spre Azore. Luni, a ajuns la categoria 4, cu vânturi ce depășesc 217 km/h, atingând, potrivit experților britanici, probabil nivelul maxim de intensitate.

„Nucleul uraganului devine mai puțin clar, semn al interacțiunii cu vânturile verticale, un fenomen care de obicei slăbește și, în timp, disipează uraganele”, explică specialiști citați de BBC.

Influențat de un sistem de presiune ridicată, Gabrielle este direcționat spre nord și apoi preluat de curenți vestici mai puternici. Deși apele mai reci ar putea contribui la o diminuare a intensității, uraganul se așteaptă să rămână puternic atunci când va atinge Azorele joi seara, unde sunt prognozate valuri de 5–6 metri. Ulterior, resturile furtunii vor ajunge în Europa, aducând precipitații abundente și vânt intens.

Portugalia, prima vizată de resturile uraganului

Previziunile pe termen lung rămân incerte, având în vedere energia uriașă eliberată de uragane și impactul acestora asupra curentului de jet, însă principalele modele meteorologice, EC și GFS, arată acum o direcție comună: Gabrielle va ajunge în Portugalia duminică. Aici, ploile torențiale, vântul puternic și valurile mari ar putea provoca perturbări serioase.

