Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista secţiilor

Moldovenii din România sunt invitați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025. Votul se poate exprima la orice secție de vot deschisă în străinătate, prezentând cartea de identitate, buletinul provizoriu sau pașaportul, chiar și expirat. Secțiile vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00, iar pentru informații actualizate, alegătorii sunt sfătuiți să consulte site-urile oficiale ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

Secțiile de vot din București și Iași

În București, alegătorii sunt invitați să se prezinte la următoarele secții disponibile:

Bucureşti 1: Aleea Alexandru 40*

Bucureşti 2: Strada Ermil Pangrati 12*

Bucureşti 3: Strada Stavropoleos 6

Bucureşti 4: Strada Eugeniu Carada 1

Bucureşti 5: Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3

În Iași, cetățenii din Republica Moldova au posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot la următoarele secții:

Iași 1: Strada Vasile Conta nr. 30

Iași 2: Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73

Iași 3: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64

Secțiile de vot din alte orașe mari

Pentru moldovenii din alte regiuni ale României, secțiile sunt deschise în următoarele locații:

Bacău: Calea Mărășești 157

Baia Mare: Bulevardul Unirii 16

Brașov 1: Strada Memorandului 39

Brașov 2: Bulevardul Eroilor 7

Cluj-Napoca 1 și 2: Piața Lucian Blaga 1-3

Constanța: Bulevardul Mamaia 124

Craiova: Strada Alexandru Ioan Cuza 13

Galați: Strada Domnească 47

Oradea: Calea Armatei Române 1F

Sibiu: Strada Zaharia Boiu 1

Suceava: Strada Universității 13

Timișoara 1: Strada Cluj 12

Timișoara 2: Aleea Studenților 2

Târgu Mureș: Strada Köteles Sámuel 6

Prezența la urne contează: Cum votează moldovenii din diaspora

Cetățenii moldoveni din România sunt încurajați să-și verifice din timp documentele necesare pentru vot și să se informeze despre eventualele modificări sau actualizări ale listelor secțiilor de vot.

Prezența la urne este un drept esențial, iar facilitarea votului în străinătate permite diasporei să participe activ la viața politică din Republica Moldova.

Secțiile marcate cu asterisc* sunt localitățile unde Republica Moldova are misiune diplomatică sau oficiu consular/onorific, oferind sprijin suplimentar alegătorilor în procesul de vot.

