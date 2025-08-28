Emmanuel Macron și Donald Tusk, discursuri în limba română, la Chișinău. Ce i-au rugat pe moldoveni: „Nu lăsați Rusia să se întoarcă aici”

Chișinăul a fost, miercuri seară, în centrul atenției europene, odată cu prezența unor lideri de prim rang ai Uniunii Europene în Piața Marii Adunări Naționale. Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de solidaritate cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței. Evenimentul a adunat mii de oameni, transformându-se într-un simbol al apropierii ireversibile dintre Moldova și Uniunea Europeană.

Liderii europeni au ținut discursuri în limba română

Primul care a vorbit a fost cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. El a subliniat importanța unității europene în fața provocărilor actuale și a transmis sprijinul ferm al Berlinului pentru parcursul european al Chișinăului.

„Avem nevoie ca Europa să fie unită în aceste timpuri dificile. Germania și întreaga Uniune Europeană se află de partea voastră, a moldovenilor. Vă ajutăm să vă dezvoltați securitatea, reziliența și educația. Scopul nostru comun este accederea Republicii Moldova în UE. La mulți ani, Republica Moldova!”, a declarat Merz, conform Agora.

Discursul care a emoționat publicul a fost cel al premierului Poloniei, Donald Tusk, rostit integral în limba română. El a amintit curajul moldovenilor și rolul lor decisiv în apărarea democrației prin vot.

„Am învățat un adevăr: atunci când un popor este unit și curajos, niciun imperiu nu îl poate înfrânge. Voi moldovenii, ați arătat că aveți această putere. Anul trecut, ați apărat prin vot calea europeană”, a spus Tusk.

Mesajul său a devenit rapid punctul central al serii:

„Nu lăsați Rusia să se întoarcă aici. Nu risipiți ceea ce ați construit. Nu lăsați viitorul vostru să fie furat. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături, pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită”.

Macron: „Faceți parte deja din familia europeană”

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj cald de solidaritate, tot în limba română. El a insistat asupra faptului că, dincolo de procesele birocratice, Moldova este deja parte a comunității europene prin valorile pe care le împărtășește.

„Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei. Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. UE va fi mai puternică împreună cu Moldova. Iar Moldova va fi și ea în Europa mai puternică. Împreună vom scrie un nou capitol din istorie”, a spus liderul francez.

Mesajele liderilor au arătat că Republica Moldova se bucură de sprijinul deplin al celor mai influente state europene, într-un moment în care presiunile externe și campaniile de dezinformare rusească încearcă să destabilizeze cursul european al țării. Seara s-a încheiat cu aplauze puternice și cu sentimentul că, pentru mulți moldoveni, viitorul nu mai este o necunoscută.