Republica Moldova își păstrează specialiștii IT acasă, cu salarii triple față de media pe economie și sprijin internațional solid

Republica Moldova reușește să contrazică trendul general al migrației masive a tinerilor est-europeni. În timp ce mulți absolvenți aleg să plece la studii sau la muncă în străinătate, sectorul IT devine un magnet pentru forța de muncă locală, oferind salarii competitive, oportunități de carieră și o infrastructură fiscală atractivă. Datele prezentate la evenimentul Moldova Business Week arată că această industrie nu doar că menține talentele acasă, ci a devenit un pilon economic strategic.

„În Moldova reușim să ne menținem specialiștii IT acasă, datorită regimului fiscal pe care îl avem. Este cea mai bună retenție”, a explicat Marina Bzovîi, administrator al Moldova Innovation Technology Park (MITP). Dacă salariul mediu pe economie este de aproximativ 800 de euro, în IT media se ridică la 2.500 de euro – de trei ori mai mult. Această diferență transformă IT-ul într-un domeniu de elită, capabil să concureze cu piețele vest-europene.

Chiar și în contextul unui exod constant de tineri – România oferă anual 5.000 de burse pentru absolvenții moldoveni, iar mulți dintre cei plecați nu se mai întorc – sectorul IT rămâne o excepție. Tinerii calificați preferă să rămână în Chișinău, atrași de salariile mari și de posibilitățile de dezvoltare profesională. „Cei care pleacă la facultate în străinătate rareori revin, dar în IT observăm că mulți aleg să rămână și să studieze aici, datorită programelor și parteneriatelor internaționale”, a subliniat Bzovîi.

Sprijin european și internațional pentru ecosistemul tehnologic

Succesul industriei IT din Republica Moldova nu se bazează doar pe salarii. Reprezentanții MITP evidențiază parteneriate solide cu state europene și sprijin financiar extern. „Avem un parteneriat foarte strâns cu Suedia, cu Elveția, iar Uniunea Europeană susține constant acest sector. De asemenea, până recent, am beneficiat de fonduri din Statele Unite și de suportul Italiei”, a spus Marina Bzovîi.

România joacă și ea un rol important, fiind principalul investitor în tehnologie, urmată de Ucraina, SUA, Germania și Marea Britanie. Rezultatele se văd în cifre: exporturile de IT au depășit exporturile de vinuri, ajungând la un miliard de euro în 2025, comparativ cu 697 de milioane în 2018. În prezent, aproximativ 24.000 de angajați din domeniu generează 5,7% din PIB-ul țării, o pondere impresionantă pentru o economie de dimensiunea Republicii Moldova.

Lecția „pixului” și viitorul meseriilor în era AI

Radu Tătaru, Client Delivery Director la Amdaris – una dintre companiile locale de top, cu peste 800 de angajați – a explicat într-o metaforă simplă cum adaugă valoare firmele din Republica Moldova: „Un pix pe o masă la un târg de vechituri costă cinci lei. Așezat într-o librărie cu un pahar inscripționat cu logo, ajunge la 20 de lei. Într-o cutie elegantă, într-o vitrină de sticlă la Harrods, poate costa 80 de lire sterline. Produsul e același, dar valoarea percepută e complet diferită.”

Aceeași filozofie se aplică și în tehnologie: succesul nu înseamnă doar livrarea de cod, ci capacitatea de a crea context și valoare pentru client. În era inteligenței artificiale, Tătaru consideră că rolurile se schimbă: „AI-ul poate scrie cod, dar calitatea răspunsului depinde de calitatea întrebării. Cel mai bun inginer al viitorului va fi cel care înțelege problema și cum soluția poate transforma un business.”

Cu salarii competitive, regim fiscal favorabil și susținere internațională, Republica Moldova a reușit să transforme sectorul IT într-un exemplu de retenție a talentelor. Într-o regiune marcată de migrație și declin demografic, strategia moldoveană arată că investiția în tehnologie și în crearea de valoare poate opri exodul tinerilor și poate deveni motorul unei economii moderne.