UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 17:47
de Iulia Kelt

Un YouTuber colaborează cu NASA. Cum a ajuns în spațiu, ce teorie revoluționară testează

ȘTIINȚĂ
Un YouTuber colaborează cu NASA. Cum a ajuns în spațiu, ce teorie revoluționară testează
Un YouTuber colaborează cu NASA / Foto: NASA - Steve Mould

NASA a colaborat cu YouTuberul britanic Steve Mould pentru a verifica în microgravitație o teorie fizică inedită legată de mișcarea lanțurilor, cunoscută sub numele de „efectul Mould”.

Un fenomen viral, dus de la YouTube pe Stația Spațială Internațională

Cunoscut pentru videoclipurile sale educative despre știință și fizică, Steve Mould a devenit faimos în 2013, când a popularizat un efect neobișnuit observat la lanțuri.

Dacă un lanț este așezat într-un recipient și un capăt este tras în afară, întregul lanț pare să sară deasupra marginii vasului, formând o mică „fântână” înainte de a cădea spre sol. Fenomenul, aparent simplu, a atras rapid atenția comunității științifice și a publicului curios.

Deși fenomenul fusese remarcat și anterior, Mould a fost primul care i-a oferit o explicație coerentă, prezentându-l publicului într-un mod spectaculos.

Cercetători și popularizatori ai științei, printre care și Mehdi Sadaghdar, cunoscut pentru canalul ElectroBOOM, au încercat ulterior să confirme sau să conteste teoria sa, scrie IFLScience.

În esență, Mould a demonstrat că mișcarea ascendentă a lanțului este rezultatul unei forțe de reacție: atunci când o verigă este trasă în sus, capătul opus lovește ușor restul lanțului din recipient, generând un impuls care împinge lanțul în sus.

Experimentul în microgravitație al astronautului Don Pettit

Pentru a testa complet teoria, Mould avea nevoie de un mediu fără gravitație. Astfel, în 2025, NASA i-a oferit ocazia ideală.

Astronautul american Don Pettit, fascinat de videoclipurile lui Mould, a realizat un experiment neoficial la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS). Scopul: să verifice dacă lanțul își păstrează forma în mișcare atunci când gravitația este eliminată din ecuație.

În cadrul testului, Pettit a încercat mai multe moduri de a mișca lanțurile în microgravitație, însă acestea erau greu de controlat, mișcându-se haotic, „ca moleculele”, după cum a descris el.

Mould i-a sugerat să formeze un loop, un fel de dreptunghi din lanț, pentru a vedea dacă acesta poate curge prin propria formă. Rezultatul preliminar a fost pozitiv: lanțul părea să urmeze aceeași traiectorie în buclă, sprijinind ipoteza lui Mould.

Experimentul a fost întrerupt din cauza pierderii temporare a legăturii cu sateliții de comunicație, dar imaginile obținute par să confirme teoria conform căreia lanțul, în absența gravitației, se mișcă prin propriul contur datorită inerției, nu unei forțe externe.

Sadaghdar, rivalul prietenos al lui Mould, a recunoscut validitatea demonstrației și a glumit că nu mai are nevoie să realizeze un nou videoclip de „demontare”.

El a sugerat însă un test mai amplu: „Ar fi interesant să ducem 100 de metri de lanț în spațiu și să-l tragem în timpul unei ieșiri extravehiculare”, a spus acesta cu umor.

O demonstrație științifică cu impact educativ

Deși simplu ca idee, experimentul lui Mould demonstrează felul în care știința populară poate genera contribuții autentice.

De la un videoclip de YouTube la o colaborare cu NASA, teoria lanțului ciudat a devenit un exemplu despre cum curiozitatea și comunicarea științei pot aduce împreună comunități întregi de cercetători, educatori și pasionați.

Rezultatul final al testelor va fi analizat în continuare, dar pentru moment, „efectul Mould” a intrat deja în istoria recentă a experimentelor de fizică populară, arătând că știința poate fi, uneori, la fel de spectaculoasă ca și conținutul viral.

