Trucuri YouTube dacă ești începător. Tot ceea ce ar trebui să știi pentru o experiență fluidă

YouTube este platforma preferată pentru divertisment, învățare și informare, însă mulți utilizatori nu profită la maxim de funcțiile sale ascunse sau mai puțin evidente.

Dacă ești nou pe YouTube sau vrei să folosești platforma mai eficient, iată șase trucuri utile care îți vor îmbunătăți experiența.

Vizionare în modul Picture-in-Picture (PiP)

Modul PiP îți permite să urmărești un videoclip într-o fereastră mică care plutește pe ecran, astfel încât să poți face și alte activități simultan, scrie publicația How to Geek.

De exemplu, poți urmări un tutorial în colțul ecranului în timp ce iei notițe. Pentru a activa PiP în Chrome sau Edge, dă click dreapta de două ori pe video și selectează „Picture in Picture”. În Firefox, poți face acest lucru din iconița „Pop Out This Video”.

Filtrează căutările pentru rezultate mai precise

Funcția de căutare YouTube poate fi îmbunătățită folosind filtre care limitează rezultatele după dată, durată (clipuri scurte sau lungi), tipul conținutului (videoclipuri, playlisturi, live-uri) sau calitatea video (HD, 4K).

Astfel, găsești mult mai rapid ceea ce cauți. După ce tastezi căutarea, apasă pe iconița de filtre din colțul dreapta sus și selectează criteriile dorite.

Citește transcriptul videoclipurilor

YouTube oferă o funcție ce afișează transcrierea audio a unui video, cu timpi aferenți, ideală pentru a scana rapid conținutul sau a urmări videoclipul fără sunet.

Pentru a vedea transcriptul, deschide video-ul, dă click pe „Show Transcript” în descriere. Dacă textul este aglomerat, poți ascunde timestamp-urile din meniul cu trei puncte.

Distribuie momente specifice cu funcția Clip

Dacă vrei să trimiți doar o parte dintr-un videoclip lung, folosește funcția „Clip”. Aceasta permite selectarea unui fragment de până la 60 de secunde și generarea unui link care redă doar acel segment. Apasă pe butonul „Clip” sub video, alege porțiunea dorită, adaugă un titlu și distribuie linkul.

Folosește scurtăturile de tastatură pentru navigare rapidă

Pe calculator, scurtăturile de tastatură fac navigarea mult mai rapidă și simplă. Cele mai utile sunt:

K pentru play/pauză,

J pentru derulare înapoi 10 secunde,

L pentru derulare înainte 10 secunde,

Săgețile stânga/dreapta pentru 5 secunde salt,

M pentru dezactivare/activare sunet,

F pentru fullscreen și Esc pentru ieșire,

C pentru subtitrări.

Salvează videoclipuri pentru mai târziu

Pentru a nu pierde videoclipurile interesante, folosește funcția „Watch Later”. Apasă pe ceasul din colțul thumbnail-ului sau din meniul cu trei puncte și videoclipul va fi adăugat pe lista ta, accesibilă oricând din meniul principal YouTube.