Un uragan spațial a fost observat deasupra Polului Nord, în plină perioadă de liniște solară. Fenomenul bizar din spate

Un studiu publicat în iulie dezvăluie detalii fără precedent despre un „uragan spațial” produs în 2014, care a afectat comunicațiile și câmpul magnetic al Pământului, deși Soarele era neobișnuit de calm.

Un fenomen extrem de rar, denumit „uragan spațial”, a fost observat deasupra Polului Nord al Pământului pe 20 august 2014, în condiții de activitate solară minimă.

Potrivit unui studiu recent publicat în revista Space Weather, această furtună a durat aproape opt ore și a produs efecte intense asupra „vremii spațiale”, similare celor întâlnite în timpul furtunilor solare majore, scrie Live Science.

Analiza, realizată de o echipă internațională condusă de Sheng Lu de la Institutul de Științe Spațiale al Universității Shandong din China, arată că fenomenul a perturbat semnalele GPS, a provocat fluctuații în câmpul magnetic al Pământului și a crescut densitatea electronilor în atmosfera superioară. Toate acestea pot afecta funcționarea sateliților, comunicațiile și sistemele de navigație.

O furtună invizibilă, dar puternică

Uraganul spațial a fost detectat inițial de satelitul militar american DMSP F17, care monitorizează condițiile meteo spațiale. La scurt timp, satelitul Swarm B al Agenției Spațiale Europene a trecut prin apropiere, colectând date esențiale pentru confirmarea structurii și dimensiunii fenomenului.

Măsurătorile au arătat că furtuna avea un diametru de peste 1.000 de kilometri și se forma în zona polară, unde câmpul magnetic al Pământului ghidează particulele solare și cosmice în atmosferă.

Similar uraganelor atmosferice, avea un „ochi” central liniștit și brațe spiralate vizibile în observațiile satelitare. Diferența esențială era că, în loc de vânturi și ploi, acesta proiecta fluxuri de electroni cu energie ridicată în atmosfera superioară.

Aceste furtuni nu pot fi văzute direct cu ochiul liber, dar pot fi detectate datorită aurorelor spiralate pe care le generează. În cazul din 2014, datele obținute din mai multe stații geomagnetice din Groenlanda și Arctica canadiană au confirmat perturbările GPS și modificările câmpului magnetic.

De la raritate la fenomen recurent

Deși inițial considerat un eveniment izolat, uraganul spațial din 2014 a deschis calea unor descoperiri importante. Cercetările ulterioare au arătat că astfel de furtuni pot apărea de până la zece ori pe an, în ambele emisfere, mai ales în lunile de vară.

John Foster, cercetător la Observatorul Haystack al MIT, a subliniat că ceea ce face acest caz special este varietatea instrumentelor moderne care au permis o analiză detaliată, imposibilă în urmă cu câteva decenii.

Chiar dacă nu reprezintă o amenințare directă pentru viața pe Pământ, uraganele spațiale pot influența activitatea sateliților și a deșeurilor spațiale aflate pe orbită.

Descoperirea lor frecventă schimbă modul în care oamenii de știință înțeleg interacțiunile dintre câmpul magnetic al planetei și particulele din spațiu, oferind informații cruciale pentru protejarea infrastructurii tehnologice.