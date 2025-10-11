Un tunel secret folosit odinioară de împărați se deschide sub Colosseum

Sub una dintre cele mai faimoase construcții din lume, Colosseumul din Roma, se ascunde o poveste care părea pierdută în timp. După secole de tăcere, un tunel vechi de aproape 2.000 de ani, folosit cândva de împărații romani pentru a pătrunde nevăzuți în arenă, se pregătește să își dezvăluie din nou tainele. Deschiderea publică a coridorului, programată pentru această lună, promite o experiență istorică unică pentru vizitatori, oferindu-le ocazia de a păși pe urmele conducătorilor Romei.

Pasajul lui Commodus – o poartă spre lumea imperială

Tunelul, cunoscut sub numele de Pasajul lui Commodus, măsoară aproximativ 55 de metri și a fost construit sub amfiteatru pentru a le permite împăraților și oaspeților de rang înalt să ajungă direct la loja imperială fără a fi văzuți de mulțime.

Numele său provine de la împăratul Commodus, care a domnit între anii 177 și 192 d.Hr. și este amintit în istorie pentru cruzimea și excentricitățile sale. Potrivit relatărilor antice, el a fost la un pas de a fi asasinat chiar în acest pasaj subteran. În cultura populară, figura sa este cunoscută datorită interpretării lui Joaquin Phoenix în filmul „Gladiatorul”, unde împăratul intrigant îl înfruntă pe Maximus, personajul interpretat de Russell Crowe.

În realitate, Commodus mergea chiar mai departe de ficțiune: obișnuia să participe la lupte de gladiatori deghizat în Hercule, ucigând luptători epuizați și animale, printre care și un struț, în fața unei mulțimi care îl aclama frenetic.

Restaurare și descoperiri spectaculoase sub Colosseum

De-a lungul secolelor, pasajul a fost redescoperit în mai multe etape. Prima documentare datează din perioada 1810–1814, când excavatorii francezi conduși de arhitectul Carlo Lucangeli au scos la iveală intrarea în tunel. Ulterior, în 1874, acesta a fost redeschis și studiat din nou în anii ’90.

Restaurarea completă realizată între 2020 și 2021 de către Parcul Arheologic Colosseum a adus rezultate spectaculoase. Cu ajutorul tehnologiei moderne – lasere, hărți 3D și un sistem de conservare delicat – pereții au fost curățați de straturile de praf adunate în ultimele două milenii, scoțând la lumină fragmente de marmură și picturi cu teme mitologice.

„Odată ce acest pasaj va fi deschis publicului, vizitatorii vor aprecia cum era să fii împărat”, a explicat arheologul Barbara Nazzaro, coordonatorul proiectului.

Printre scenele redescoperite se numără reprezentări ale zeului Dionysos, simbol al vinului și veseliei, dar și imagini spectaculoase de vânătoare de mistreți, lupte cu urși și acrobați – toate amintind de distracțiile sângeroase care aveau loc în arena Colosseumului.

O redeschidere simbolică pentru patrimoniul italian

Massimo Osanna, directorul general al muzeelor din Italia, a numit redeschiderea „o piatră de hotar semnificativă”, subliniind că acest proiect îmbină cercetarea științifică cu conservarea istorică. Noul spațiu include o hartă tactilă, panouri informative și proiecții video, concepute pentru a face experiența accesibilă tuturor vizitatorilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Pasajul boltit, adăugat între secolele I și II d.Hr., are trei ramuri: două orientate est–vest și una nord–sud. Restaurarea a inclus instalarea unui sistem de iluminare care imită lumina naturală, recreând atmosfera originală a tunelului. În plus, au fost montate panouri de sticlă prin care turiștii pot observa arheologii în plin proces de cercetare.

Următoarea etapă a proiectului, planificată pentru anul viitor, va urmări extinderea lucrărilor pentru a trasa întregul traseu al coridorului, posibil până la vechile cazărmi ale gladiatorilor.

Un loc unde istoria prinde din nou viață

Proiectul a fost finanțat printr-un parteneriat între Parcul Arheologic Colosseum și Planul Național de Recuperare și Reziliență (PNRR) al Italiei, parte a unui amplu program de restaurare a patrimoniului roman.

Prin redeschiderea Pasajului lui Commodus, Roma oferă lumii nu doar o atracție turistică, ci o incursiune directă în trecutul imperial – o ocazie rară de a vedea cum trăiau și se deplasau conducătorii celui mai puternic imperiu al Antichității.