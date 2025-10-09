Coridorul secret al împăraților romani de sub Colosseum, deschis publicului pentru prima dată

După aproape două milenii de mister, un pasaj subteran ascuns sub Colosseumul din Roma, cunoscut sub numele de „Coridorul lui Commodus”, a fost dezvăluit publicului. Acest culoar secret, destinat exclusiv împăraților romani, permitea accesul direct și nevăzut de mulțimea din arenă, între exteriorul amfiteatrului și loja imperială – pulvinar –, locul rezervat elitelor Romei antice.

Proiectul de restaurare, desfășurat între octombrie 2024 și septembrie 2025, a redat lumii un spațiu încărcat de istorie, dar și de simbolism, care vorbește despre putere, frică și rafinamentul arhitecturii romane. Deschiderea pasajului reprezintă nu doar o premieră pentru vizitatori, ci și o mărturie a eforturilor Italiei de a readuce la viață comorile ascunse ale trecutului.

Coridorul, lung de aproximativ 40 de metri și săpat în fundațiile Colosseumului, nu făcea parte din planul inițial al amfiteatrului Flavian. El a fost adăugat ulterior, la sfârșitul secolului I sau începutul secolului al II-lea d.Hr., fiind parțial luminat și aerisit prin fante înguste, concepute special pentru a permite împăratului să se deplaseze discret.

Denumirea de „Coridorul lui Commodus” provine de la împăratul Commodus, care a condus Imperiul Roman între anii 180 și 192 d.Hr. Istoricul Cassius Dio povestește că acesta, pasionat până la obsesie de luptele de gladiatori, a fost atacat de un conspirator într-o zonă ascunsă a Colosseumului – cel mai probabil chiar în acest pasaj. De aceea, locul a fost asociat de-a lungul timpului cu intrigile politice și pericolele din interiorul puterii imperiale.

În perioada romană, coridorul era folosit ca o intrare privată pentru împărat și anturajul său. Le permitea să ajungă direct în loja imperială, fără a fi văzuți de publicul numeros adunat la spectacole. O asemenea construcție subterană demonstra nu doar importanța simbolică a împăratului, ci și teama constantă de conspirații și atentate.

Astăzi, după restaurare, vizitatorii pot păși pentru prima dată pe urmele împăraților, explorând locul unde istoria, misterul și arhitectura se împletesc într-un tablou impresionant.

Restaurarea care a redat viață unei minuni ascunse

Lucrările de restaurare, conduse de arheologul dr. Federica Rinaldi și arhitecta Barbara Nazzaro, au fost finanțate de Colosseum Archaeological Park. Proiectul a inclus consolidarea structurii, restaurarea decorațiunilor originale, reconstruirea unei secțiuni prăbușite a boltei și instalarea unui sistem modern de iluminare conceput de Francesca Storaro.

Lumina recreează atmosfera de altădată, imitând razele care pătrundeau prin deschiderile minuscule din tavanul boltit. Vizitatorii pot observa urmele arhitecturii originale: pereți care odinioară erau placați cu marmură, astăzi păstrând doar urmele metalice ale clemelor de fixare, precum și fragmente de tencuială pictată ce înfățișează peisaje mitologice.

Pe bolțile restaurate se pot vedea decorațiuni în stuc reprezentând scene din mitologia dionisiacă – povestea lui Dionysos și Ariadna –, în timp ce nișele de la intrare prezintă imagini ale spectacolelor din arenă: vânători de mistreți, lupte cu urși și exerciții acrobatice. Aceste detalii oferă o imagine fascinantă a artei romane, dar și a pasiunii pentru divertismentul sângeros al epocii.

Coridorul, parțial prăbușit înainte de restaurare, a fost complet stabilizat, iar noul traseu deschis turiștilor va putea fi extins până la 55 de metri. În interior vor avea acces doar grupuri mici, de maximum opt persoane, pentru a proteja structura și pentru a permite o experiență cât mai autentică.

De la misterul imperial la experiența vizitatorilor moderni

Redeschiderea coridorului subteran face parte dintr-o strategie amplă de punere în valoare a arhitecturii ascunse a Colosseumului, una dintre cele mai vizitate atracții din lume. Potrivit Alfonsinei Russo, directoarea Parcului Arheologic al Colosseumului, noul traseu oferă publicului ocazia de a descoperi „o parte nevăzută a monumentului, unde se întâlnesc măreția și fragilitatea Romei imperiale”.

Accesul în „Coridorul lui Commodus” va fi inclus în biletul Full Experience, disponibil din octombrie 2025, iar turiștii vor putea admira un segment restaurat care nu a mai fost vizibil din antichitate.

Deschiderea acestui pasaj reprezintă o reușită simbolică pentru cercetarea arheologică italiană: un echilibru între conservarea patrimoniului, inovație tehnologică și dorința de a face istoria accesibilă tuturor.

După aproape două mii de ani, colosul de piatră al Romei își dezvăluie încă un secret. Coridorul împăraților nu mai este doar un fragment de legendă, ci o realitate palpabilă – o fereastră către un trecut în care puterea și teama se ascundeau sub pământ, la câțiva pași de cea mai grandioasă arenă a lumii.