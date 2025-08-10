”Colosseumul” de România şi-a redeschis porţile. Amfiteatrul din Sarmizegetusa a fost complet restaurat. Foto

După aproape trei ani de lucrări intense, Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa – una dintre cele mai importante construcţii din epoca romană de pe teritoriul actual al României – îşi primeşte din nou vizitatorii. Redeschiderea oficială a avut loc vineri, 8 august 2025, după finalizarea unui amplu proiect de conservare, restaurare și punere în valoare, asemănat adesea cu intervențiile de la celebrul Colosseum din Roma.

Sarmizegetusa, complet refăcută

Construit la începutul secolului al II-lea, în fosta capitală a provinciei Dacia, amfiteatrul a fost redescoperit în secolul al XIX-lea și complet dezvelit la începutul secolului XX. De-a lungul timpului, a trecut prin mai multe etape de reabilitare, însă cea mai amplă a început în 2022, cu o investiție de aproape cinci milioane de euro, provenind din fonduri europene atrase de Consiliul Județean Hunedoara.

Potrivit arhitectului Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România, intervenția a urmărit nu doar conservarea ruinelor, ci și reconstituirea atmosferei originare:

„Am dorit ca vizitatorii să poată percepe acest spațiu așa cum era folosit timp de un secol în Antichitate. Structurile metalice adăugate au rolul de a reda caracterul introvertit al amfiteatrului și de a permite din nou desfășurarea de spectacole, așa cum se întâmpla acum 1.900 de ani”, a explicat el, pentru adevărul.ro.

Lucrările au inclus consolidarea zidurilor, restaurarea vestigiilor, reconstituirea unor elemente arhitecturale, amenajarea de tribune metalice demontabile, construirea unei scene, instalarea unui sistem de iluminat arhitectural și amenajarea exterioară pentru un acces facil. Tribuna nouă poate găzdui aproximativ 500 de spectatori, iar amfiteatrul este acum pregătit pentru evenimente culturale și spectacole.

Un loc încărcat de istorie

Proiectul este considerat unic în România, deoarece permite „recuperarea” funcției originare a unui monument arheologic, fără a altera structura istorică. Tribuna metalică, realizată din structură zincată, este complet reversibilă – ceea ce înseamnă că poate fi demontată fără a afecta ruina, dacă vor fi necesare noi intervenții.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, situată la 15 kilometri de Hațeg, a fost fondată de împăratul Traian ca reședință a provinciei Dacia. Orașul se întindea pe cel puțin 30 de hectare și găzduia inițial câteva mii de veterani romani, ajungând ulterior la o populație estimată la 20–25.000 de locuitori. Amfiteatrul era una dintre principalele atracții ale orașului, construit inițial din lemn și apoi refăcut din piatră, cu decorațiuni menite să glorifice victoria asupra dacilor. În fața intrării se afla altarul fondării provinciei, conferind spațiului o puternică încărcătură simbolică.

Astăzi, după restaurare, „Colosseumul” de la Sarmizegetusa nu este doar o mărturie impresionantă a măiestriei romane, ci și un spațiu viu, în care istoria și cultura se întâlnesc din nou sub ochii publicului. Hunedoara își completează astfel lista monumentelor reabilitate, alături de Cetatea Devei, Cetatea Orăștiei și Castelul Corvinilor, confirmându-și statutul de pol al turismului istoric din România.