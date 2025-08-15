Un român exasperat de reclama pentru Thassos a transmis un mesaj care le va nărui visurile multora: “Să știți că nu aici este paradisul!”

Un român a stârnit reacții aprinse pe un grup de Facebook dedicat Thassos după ce a transmis un mesaj neașteptat pentru cei care visează la vacanțe în această insulă grecească. Într-o postare sinceră și fără menajamente, utilizatorul a descris experiența sa ca fiind complet diferită de imaginea idilică promovată de reclamele turistice. Potrivit mesajului, prețurile ridicate, condițiile de cazare exagerat de scumpe și plajele neîngrijite l-au determinat să declare că nu se va mai întoarce niciodată în Thassos.

„Nu aici este paradisul!”

Românul, care a preferat să rămână anonim, a explicat că s-a deplasat în Thassos mai mult din curiozitate decât din dorința de a vizita insula.

„Pentru cei care ați văzut în Grecia doar Thassos, să știți că nu aici este paradisul! (…) Suntem dezamăgiți, prețuri destul de piperate pentru ce oferă insula, condiții de cazare bune, dar exagerat de scumpe, plaje sălbatice printre scaieți și mărăcini, apă foarte rece, albine și viespi de nu poți sta la masă. Nu m-aș mai întoarce niciodată aici”, a scris acesta pe grupul de Facebook Forum Thassos.

În mesajul său, utilizatorul a subliniat că nu vrea să jignească pe nimeni, dar că experiența sa nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor. Criticile sale au fost axate în special pe costurile mari și pe lipsa facilităților turistice care să justifice aceste prețuri.

Alternative mai atractive în Grecia

Postarea a continuat cu sugestii pentru alte destinații din Grecia, considerate mai prietenoase și mai ieftine.

„Sunt locuri în Grecia mult mai frumoase, prietenoase, ieftine, verzi, fără deranjul albinelor, unde relaxarea este într-adevăr la ea acasă. Îmi pare rău Thassos, dar pe mine m-ai pierdut de turist!”, a mai spus turistul.

Declarații ale experților în turism despre Thassos

Experții în turism subliniază că Thassos este recunoscută pentru frumusețea naturii și a plajelor sale sălbatice, dar că nu toți turiștii se simt confortabil în zonele mai puțin dezvoltate.

„Încă relativ necunoscută și departe de traseele turistice obișnuite, insula grecească Thassos este o destinație frumoasă pentru vara. Insula rămâne oarecum izolată de restul insulelor din Marea Egee, neavând nicio legătură directă cu alte insule grecești, și este totodată greu de accesat direct din Atena. Toate aceste caracteristici o fac un loc ideal dacă îți dorești o experiență liniștită”, spune Gabi, expertă în turism.

Părerile despre Thassos sunt împărțite

Pe același grup, mai mulți utilizatori au povestit despre experiențele lor pe insulă, majoritatea declarându-se mulțumiți

„Ieri am ajuns în Thassos, m-am minunat. Ce lipsește oare? Așa liniște, doar marea și vântul. (…) Recomand această insulă! Hotelul nu este ceva luxos, dar plaja și linistea fac cât 5 stele”, a spus un român despre insulă.

Când este indicat să vizitezi Thassos

Conform specialiștilor în turism, perioada cea mai potrivită pentru o vacanță de plajă în Thassos este în lunile de vară, între iunie și septembrie, când vremea este caldă și se pot bucura de activități pe litoral.

Dacă preferi să vizitezi insula înainte de vară (aprilie-mai) sau la sfârșitul sezonului (octombrie), vei găsi o atmosferă și mai relaxată, peisaje spectaculoase și o disponibilitate mai mare a cazărilor. Totuși, este recomandat să ai la tine o jachetă subțire, deoarece diminețile și serile pot fi mai răcoroase în aceste perioade.