Românii şi-au însuşit o insulă din Grecia. „Thassos, pământ românesc”, expresia din ce mai des întâlnită: „8 din 10 maşini sunt de România”

În ultimii ani, litoralul grecesc a devenit o destinație de top pentru turiștii români, iar o insulă în special pare să fi captat inimile și, implicit, portofelele conaționalilor noștri. Thassos, o bijuterie a Mării Egee, a ajuns să fie poreclită cu umor, dar și cu un sâmbure de adevăr, „Dobrogea de Sud”. Acest fenomen, adesea alimentat de glume pe rețelele sociale, a atins cote impresionante, transformând insula într-un veritabil punct de atracție pentru mașinile cu numere de înmatriculare românești.

Invazie românească pe o insulă grecească: De la glumă la realitate

O simplă plimbare printr-o parcare din Thassos sau o traversare cu feribotul dezvăluie o realitate ce poate părea, la prima vedere, incredibilă. Potrivit observațiilor tot mai dese ale turiștilor, opt din zece mașini parcate sau aliniate pentru îmbarcare au numere de România. Această prezență masivă a românilor a dat naștere unor expresii precum „Thassos, pământ românesc”, o sintagmă care, deși menită să fie o glumă, subliniază popularitatea imensă a insulei în rândul turiștilor noștri.

Pe forumurile dedicate insulei, unde comunitatea românilor este extrem de activă, gluma a fost preluată și dusă la un alt nivel, propunându-se chiar, în glumă, instalarea unui panou în port cu mesajul: „Bine aţi venit în Dobrogea de Sud”.

Când gluma se oprește: Situații nefericite pe insulă

Deși umorul domină discuțiile despre prezența românilor în Thassos, uneori, glumele pot genera situații neplăcute. Un incident recent, relatat pe un forum de specialitate, a scos la iveală o problemă reală cauzată de o interpretare greșită a expresiei „Thassos, pământ românesc”. Un turist a sosit pe insulă având la el banii de concediu, dar nu în euro, ci în lei românești. Acesta credea, în mod sincer, că pe insulă se poate plăti direct cu moneda națională a României, o consecință neașteptată a glumei intens vehiculate.

„Expresia exagerată ‘Thassos, pământ românesc’ nu este corectă,” avertizează un membru al comunității online.

„Și vă aduc aminte acest lucru și azi, mai ales când am observat că gluma asta neinspirată provoacă și victime: cineva a venit cu banii de concediu cash, pe insulă. Însă nu euro, moneda Greciei. Ci cu Ron. Crezând că se poate achita în lei aici. Nu râdem, nu ne minunăm. Informăm și ajutăm.”

Viitorul relației româno-elene în Thassos

Popularitatea tot mai mare a insulei în rândul românilor a deschis discuții și despre posibile schimbări în viitor. Unii turiști avansează ideea că următorul pas ar putea fi chiar introducerea tichetelor de vacanță ca metodă de plată, o perspectivă care, deși pare îndepărtată, demonstrează cât de profundă a devenit legătura dintre români și Thassos.

Cu toate acestea, există și voci care privesc cu o anumită îngrijorare această transformare rapidă. Unii își exprimă speranța că insula va rămâne cât mai grecească posibil, temându-se că o „românizare” excesivă ar putea duce la o degradare a calității experienței, comparând situația cu starea actuală a litoralului românesc. „dacă era pământ romanesc ajungea ca litoralul nostru….sper să rămână cât mai grecesc mulţi ani de acum încolo….”, a punctat un utilizator.

În ciuda avertismentelor și a situațiilor delicate, umorul rămâne o constantă. Pe forumuri, oamenii recunosc deschis că, deși încearcă să fie serioși, situațiile amuzante create de această „invazie” a românilor sunt greu de ignorat.