Program de muncă flexibil, noul proiect de lege al guvernului din Grecia. Autorităţile înăspresc condiţiile de muncă de la un an la altul, însă oferă variante pentru angajaţi

Guvernul Greciei pregătește o reformă ambițioasă a pieței muncii, menită să ofere flexibilitate angajaților, dar și să răspundă crizei acute de personal din sectoare-cheie precum turismul și industria ospitalității. Proiectul prevede zile de lucru de până la 13 ore și posibilitatea unei săptămâni de muncă reduse la patru zile, fără a scădea volumul total de muncă.

Zile mai lungi și săptămâni flexibile

Noua propunere legislativă menține timpul standard de lucru la 40 de ore pe săptămână, dar permite adăugarea a opt ore suplimentare, astfel încât angajatorii și angajații pot conveni să lucreze până la 13 ore pe zi în anumite săptămâni.

Reforma introduce și o medie trimestrială a orelor lucrate, ceea ce înseamnă că săptămânile mai lejere pot fi compensate de altele mai solicitante. Totuși, programul de 13 ore pe zi este limitat la 37 de zile pe an, pentru a menține un echilibru între muncă și odihnă.

Compensare financiară și drepturi de odihnă

Pentru a stimula acceptarea orelor suplimentare, guvernul propune majorarea salariului cu 40% pentru fiecare oră peste programul standard.

Aceasta înseamnă că un angajat poate câștiga până la 119 euro în plus într-o zi de muncă extinsă. În același timp, legislația garantează cel puțin 11 ore de odihnă continuă între două zile de lucru și o zi liberă completă pe săptămână.

Modelul propus nu reduce numărul total de ore lucrate, ci le redistribuie pe mai puține zile, oferind astfel angajaților șansa de a-și organiza mai eficient timpul liber.

Reacții și context

Deși reforma oferă oportunități de flexibilitate și recompense financiare, sindicatele au exprimat îngrijorări cu privire la impactul asupra sănătății și echilibrului între viața profesională și cea personală.

Măsura se adaugă la alte decizii controversate recente, cum ar fi extinderea săptămânii de lucru la șase zile și creșterea limitei maxime de muncă la 48 de ore.

În acest context, reforma guvernului conservator este justificată prin nevoia de a acoperi golurile de personal și de a combate munca la negru, însă criticii atrag atenția că presiunea ar putea fi transferată de la angajatori către angajați, sub pretextul unor ”oportunități” atractive.

Proiectul de lege urmează să fie înaintat parlamentului în septembrie, iar adoptarea sa ar putea marca o schimbare semnificativă a pieței muncii din Grecia, oferind un model flexibil care încearcă să echilibreze necesitățile angajaților cu cerințele economice ale sectoarelor strategice.