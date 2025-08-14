Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 10:22
de Badea Violeta

Program de muncă flexibil, noul proiect de lege al guvernului din Grecia. Autorităţile înăspresc condiţiile de muncă de la un an la altul, însă oferă variante pentru angajaţi

Știri Externe
Program de muncă flexibil, noul proiect de lege al guvernului din Grecia. Autorităţile înăspresc condiţiile de muncă de la un an la altul, însă oferă variante pentru angajaţi

Guvernul Greciei pregătește o reformă ambițioasă a pieței muncii, menită să ofere flexibilitate angajaților, dar și să răspundă crizei acute de personal din sectoare-cheie precum turismul și industria ospitalității. Proiectul prevede zile de lucru de până la 13 ore și posibilitatea unei săptămâni de muncă reduse la patru zile, fără a scădea volumul total de muncă.

Zile mai lungi și săptămâni flexibile

Noua propunere legislativă menține timpul standard de lucru la 40 de ore pe săptămână, dar permite adăugarea a opt ore suplimentare, astfel încât angajatorii și angajații pot conveni să lucreze până la 13 ore pe zi în anumite săptămâni.

Reforma introduce și o medie trimestrială a orelor lucrate, ceea ce înseamnă că săptămânile mai lejere pot fi compensate de altele mai solicitante. Totuși, programul de 13 ore pe zi este limitat la 37 de zile pe an, pentru a menține un echilibru între muncă și odihnă.

Vezi și:
Românii din Lefkada se întorc acasă. Incendiile au pus stăpânire pe insula grecească: „Se simţea căldura în maşină”. Imagini cu flăcările lângă şosele
Grecia înăsprește drastic sancțiunile rutiere din septembrie. Amenzi de până la 8.000 de euro și permis suspendat patru ani pentru viteză extremă

Compensare financiară și drepturi de odihnă

Pentru a stimula acceptarea orelor suplimentare, guvernul propune majorarea salariului cu 40% pentru fiecare oră peste programul standard.

Aceasta înseamnă că un angajat poate câștiga până la 119 euro în plus într-o zi de muncă extinsă. În același timp, legislația garantează cel puțin 11 ore de odihnă continuă între două zile de lucru și o zi liberă completă pe săptămână.

Modelul propus nu reduce numărul total de ore lucrate, ci le redistribuie pe mai puține zile, oferind astfel angajaților șansa de a-și organiza mai eficient timpul liber.

Reacții și context

Deși reforma oferă oportunități de flexibilitate și recompense financiare, sindicatele au exprimat îngrijorări cu privire la impactul asupra sănătății și echilibrului între viața profesională și cea personală.

Măsura se adaugă la alte decizii controversate recente, cum ar fi extinderea săptămânii de lucru la șase zile și creșterea limitei maxime de muncă la 48 de ore.

În acest context, reforma guvernului conservator este justificată prin nevoia de a acoperi golurile de personal și de a combate munca la negru, însă criticii atrag atenția că presiunea ar putea fi transferată de la angajatori către angajați, sub pretextul unor ”oportunități” atractive.

Proiectul de lege urmează să fie înaintat parlamentului în septembrie, iar adoptarea sa ar putea marca o schimbare semnificativă a pieței muncii din Grecia, oferind un model flexibil care încearcă să echilibreze necesitățile angajaților cu cerințele economice ale sectoarelor strategice.

Iarnă cu zăpadă ca în copilărie. La Niña aduce ger şi nămeţi din belşug, ce este fenomenul ENSO
Recomandări
Adela Popescu a recunoscut că pensiunea din Vama Veche a necesitat multe investiţii. De când se aşteaptă la profit: „Nu ştiu cât de mult”
Adela Popescu a recunoscut că pensiunea din Vama Veche a necesitat multe investiţii. De când se aşteaptă la profit: „Nu ştiu cât de mult”
Windows 11 primește versiuni rapide ale aplicațiilor Microsoft 365
Windows 11 primește versiuni rapide ale aplicațiilor Microsoft 365
Cum au ajuns aplicațiile cu prieteni virtuali pe bază de inteligență artificială să valoreze peste 120 de milioane de dolari într-un singur an
Cum au ajuns aplicațiile cu prieteni virtuali pe bază de inteligență artificială să valoreze peste 120 de milioane de dolari într-un singur an
Cum este jocul video „Mafia: The Old Country”: De la gameplay simplificat, la povești frumoase și personaje bine conturate
Cum este jocul video „Mafia: The Old Country”: De la gameplay simplificat, la povești frumoase și personaje bine conturate
Inteligența artificială, cel mai nou viciu al oamenilor fără viață socială. Cum a devenit ChatGPT un prieten de încredere cu riscuri dureroase
Inteligența artificială, cel mai nou viciu al oamenilor fără viață socială. Cum a devenit ChatGPT un prieten de încredere cu riscuri dureroase
Șeful Mercedes avertizează: interzicerea motoarelor cu combustie din 2035 poate provoca un colaps al industriei auto
Șeful Mercedes avertizează: interzicerea motoarelor cu combustie din 2035 poate provoca un colaps al industriei auto
Dr. Horațiu Alin Mureșan, OncoTeam Diagnostic: „Noi suntem aici ca să sprijinim!”
Dr. Horațiu Alin Mureșan, OncoTeam Diagnostic: „Noi suntem aici ca să sprijinim!”
Zece noi automate de hrană pentru pisicile fără stăpân, instalate în București
Zece noi automate de hrană pentru pisicile fără stăpân, instalate în București
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
Playtech Știri
Irina Loghin şi-a făcut apariţia în public pentru prima oară de la moartea soţului. Cum arată îndrăgita cântăreaţă de muzică populară la o lună şi jumătate de la dispariţia lui Ion Cernea
Playtech Știri
O mai ții minte pe „Mama Natură”, din emisiunile lui Dan Negru? Cum arată și cu ce se ocupă Roxana Ionescu în prezent, la 40 de ani
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou