Teama românilor care merg în vacanţă în Albania. Mulţi turişti pun sub semnul întrebările cazările: „Este normal? Riscăm să rămânem fără”

Popularitatea Albaniei ca destinație de vacanță a crescut exponențial în rândul românilor în ultimii ani. Cu toate acestea, odată cu numărul mare de turiști, au apărut și anumite semne de întrebare, în special legate de cazare. Pe grupurile de social media dedicate vacanțelor în această țară, un subiect revine constant în discuții, generând un val de temeri și incertitudine: plata cazărilor.

Mulți turiști se confruntă cu o situație neașteptată: rezervarea se face online, dar plata este solicitată la sosire. Această practică, deși comună în anumite țări, ridică semne de întrebare pentru mulți români care sunt obișnuiți cu avansul sau cu plata integrală online. „Este normal?”, se întreabă o turistă pe un forum, exprimând o îngrijorare larg răspândită.

„Vreau doar să ştiu dacă există riscul să ne trezim fără cazare… vă mulţumesc anticipat!”

Această lipsă de certitudine a stârnit un interes deosebit în rândul celor care au deja planuri de vacanță, provocând o discuție amplă despre experiențele personale.

Plăci la sosire: O practică frecventă sau un risc de luat în considerare?

Reacțiile la întrebarea turistului au venit imediat, demonstrând că practica este, de fapt, destul de răspândită în Albania. Un utilizator a confirmat că niciuna dintre cazările sale nu a cerut plata în avans.

„Nicio cazare până acum nu mi-a cerut plata în avans, totul a fost cu plata la sosire”, a spus el.

Un altul a subliniat că aceasta ar putea fi o caracteristică a țării:

„Albania este o țară normală, nu prea vrea card, un lucru bun, există libertate.”

Un alt turist, care a petrecut vacanțe în Ksamil și Sarandë în ultimii trei ani, a confirmat același tipar.

„Suntem în al treilea an în Albania, 2 ani în Ksamil și anul asta in Sarande. La fel am procedat la toate cele 3 cazări, rezervare pe booking cu plata la destinaţie,” a declarat el, adăugând că nu a întâmpinat nicio problemă.

Aceste răspunsuri par să calmeze spiritele, indicând că plata la sosire este o normă și nu o excepție în industria turistică albaneză.

Excepția care confirmă regula: O experiență neplăcută în Durrës

În ciuda faptului că majoritatea experiențelor sunt pozitive, un comentariu a semnalat că riscul de a rămâne fără cazare nu este inexistent. O turistă a împărtășit o experiență neplăcută de care a avut parte recent.

„Nu aș vrea să vă sperii dar eu am pățit asta acum 6 zile (Dures_ El Mare), mi s-a spus că nu a funcționat Bookingul la ei, eu aveam mail de confirmare,” a povestit ea.

Din fericire, situația a fost rezolvată, dar cu un mic compromis:

„În prima noapte am dormit în camera celui care lucra la recepție apoi am avut camera normală la ei”. Turista a reușit chiar să obțină o compensație. „Bonus le-am cerut să-mi dea cina gratis și au acceptat. Așa ca ar fi bine să sunați la hotel după confirmare dacă apare nr (mie îmi apăruse nr dar nu am sunat, nu am mai pațit așa ceva).”

Un alt turist a confirmat validitatea acestui sfat, spunând că el a procedat la fel: