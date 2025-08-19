Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 19:29
de Badea Violeta

Un român care şi-a cumpărat casă în SUA regreta achiziţia. Visul american s-a transformat în povară: „Pierdeţi bani"

Un român care şi-a cumpărat casă în SUA regreta achiziţia. Visul american s-a transformat în povară:
Achizitia unei case in SUA s-a transformat intr-un regret pentru un roman. Sursa foto: Profimedia

Un român stabilit în Statele Unite și-a împărtășit experiența amară după ce a investit într-o casă mult visată. Fost șofer de TIR, bărbatul a muncit ani întregi pentru a-și îndeplini dorința de a avea propria locuință în America. Totuși, bucuria nu a durat mult. În loc să-i aducă liniște și siguranță, imobilul a devenit o sursă constantă de stres și cheltuieli, pe care le descrie ca fiind o adevărată ”povară financiară”.

Casa visată, o ”pușculiță spartă”

Românul povestește că, de când a cumpărat locuința, a fost nevoit să cheltuie deja zeci de mii de dolari pentru reparații și întreținere.

”Am băgat până acum cam 30.000 de dolari. 450 de dolari pe tavanul căzut, 600 pe o țeavă spartă, 800 pe frigider și câteva sute pe alte chestii care se strică tot timpul. În fiecare zi mă gândesc ce se mai strică și cât mai trebuie să plătesc”, a declarat acesta pe TikTok.

Ceea ce trebuia să fie un vis împlinit a devenit o ”pușculiță spartă” care înghite bani fără oprire. Bărbatul recunoaște că se simte prins într-o capcană și că investiția nu i-a adus liniștea la care spera.

Regrete și alternative ratate

În mesajul său, românul subliniază că, deși casa va rămâne pe numele lui peste 30 de ani, această așteptare nu îl mulțumește. Mai mult, consideră că ar fi putut folosi banii într-un mod mult mai profitabil.

”Dacă băgam banii în Palantir, azi aveam de cinci ori mai mult”, a spus el, făcând referire la compania americană listată la bursă.

Astfel, visul american s-a transformat pentru el într-o realitate frustrantă, în care în loc să construiască un viitor mai sigur, se simte copleșit de facturi și de problemele casei.

Mesaj pentru alți români: ”Nu vă grăbiți!”

Dezamăgirea lui se reflectă în sfaturile pe care le transmite celorlalți români tentați să investească în imobiliare peste Ocean.

”Nu vă grăbiți să investiți în imobiliare, că nu e nicio șmecherie! Pierdeți bani, timp și nervi. Gândiți-vă bine înainte să vă băgați într-o astfel de afacere”, avertizează el.

În opinia sa, piața imobiliară din SUA nu mai este la fel de avantajoasă ca în trecut, iar riscurile sunt mari.

”Poate copiii voștri se vor bucura de ea, dar voi veți plăti zeci de ani fără să simțiți vreun câștig”, a concluzionat bărbatul.

Experiența lui arată că, dincolo de visul american, realitatea poate fi mult mai complicată, iar investițiile care par sigure se pot transforma rapid într-o povară greu de dus.

@alex.in.americaFml♬ original sound – 🇺🇸Alex in America🇺🇸

