Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Cum eviți surprizele costisitoare când îți cumperi un apartament sau o casă. Capcanele financiare din piața imobiliară

Actualitate
Cum eviți surprizele costisitoare când îți cumperi un apartament sau o casă. Capcanele financiare din piața imobiliară
Piața imobiliară din România vine cu surprize

Piața imobiliară din România continuă să atragă cumpărători, fie că vorbim de apartamente noi în ansambluri rezidențiale moderne, fie de case individuale. Totuși, dincolo de broșurile frumos colorate și promisiunile dezvoltatorilor, se ascund detalii de design și execuție care pot transforma locuința într-o investiție păguboasă. Multe dintre probleme nu sunt vizibile la prima vizită, dar se traduc în costuri suplimentare de zeci de mii de euro pe termen lung.

Arhitecții atrag atenția că un apartament prost compartimentat sau o casă gândită superficial poate genera costuri uriașe, nu doar prin reparații, ci și prin disconfortul zilnic. Prizele insuficiente, orientarea greșită a camerelor, instalațiile subdimensionate ori terasele amplasate pe laturi întunecoase sunt doar câteva dintre capcanele frecvent întâlnite.

Erorile invizibile de proiectare și costurile lor ascunse

Un exemplu banal, dar extrem de costisitor, este lipsa prizelor. O bucătărie cu doar câteva puncte de alimentare electrică forțează proprietarul să refacă instalația și finisajele, ceea ce poate ajunge la câteva mii de euro. La fel, dacă o terasă este orientată spre o zonă permanent umbrită, ea devine inutilizabilă, reducând valoarea reală a locuinței.

Vezi și:
Piața imobiliară din România după creșterea TVA la apartamentele și casele noi. Cine are de câștigat, cine pierde

Compartimentarea defectuoasă este o altă problemă majoră. Când bucătăria devine spațiu de trecere sau baia este amplasată departe de dormitor, locuința își pierde funcționalitatea. Proprietarii ajung să investească ulterior în recompartimentări, mobilă personalizată sau renovări costisitoare, pentru a corecta greșelile inițiale. În plus, aceste schimbări adesea aduc și compromisuri suplimentare, care afectează calitatea vieții.

Problemele apar și la nivelul instalațiilor. Conducte dimensionate greșit sau trasee electrice insuficiente duc la improvizații periculoase și scumpe. În plus, lipsa unei planificări corecte crește riscul ca o renovare ulterioară să necesite refacerea completă a circuitelor.

Cum recunoști capcanele și ce soluții ai la îndemână

Pentru a evita astfel de surprize, specialiștii recomandă să nu te bazezi exclusiv pe planurile de prezentare. Randările 3D pot fi înșelătoare și ascund detalii esențiale, precum dimensiunea reală a spațiilor sau poziționarea ferestrelor. Este important să verifici, la fața locului, dacă încăperile sunt proporționate corect și dacă există suficiente spații de depozitare.

Un criteriu esențial este orientarea locuinței. Camerele principale, cum ar fi livingul și dormitoarele, trebuie să beneficieze de lumină naturală și de expunere corectă. O casă orientată greșit poate aduce facturi uriașe la încălzire sau răcire și poate afecta starea de bine a locatarilor.

De asemenea, nu ignora raportul cu exteriorul. Dacă apartamentul nu are ventilație naturală, dacă balconul sau terasa nu sunt funcționale sau dacă blocul este amplasat prea aproape de alte clădiri, confortul de zi cu zi va fi compromis. Toate aceste detalii influențează nu doar calitatea locuirii, ci și valoarea de revânzare a proprietății.

Consultanța de specialitate este o altă soluție practică. Un arhitect sau un inginer poate identifica problemele invizibile și poate oferi soluții concrete înainte de a semna contractul. Costul unei expertize este nesemnificativ comparativ cu investițiile ulterioare necesare pentru corectarea unei locuințe prost proiectate.

Lecția principală pentru cumpărători

O locuință ar trebui să fie un spațiu care îți ușurează viața, nu să o complice. Dacă planurile și finisajele sunt gândite superficial, vei plăti mai mult pe termen lung, prin facturi mari, renovări și pierderi de confort. Atenția la detalii, vizitele repetate și apelarea la profesioniști sunt pașii prin care poți evita aceste capcane.

În final, cea mai importantă regulă este să îți raportezi alegerea la propriul stil de viață și la nevoile reale. O casă sau un apartament trebuie să fie funcțional, flexibil și eficient energetic, altfel riscă să devină o sursă permanentă de cheltuieli și frustrări.

Meteorologii AccuWeather anunţă o lună septembrie cum nu a mai fost de ani de zile. Frigul pune stăpânire pe România chiar din primele zile
Recomandări
Frankenstein, visul cinematografic al lui Guillermo del Toro, ajunge pe Netflix. Când vezi filmul gotic pe streaming
Frankenstein, visul cinematografic al lui Guillermo del Toro, ajunge pe Netflix. Când vezi filmul gotic pe streaming
Donald Trump a uitat că are microfonul deschis și a făcut o mărturisire neașteptată despre Putin: „Vrea să facă asta pentru mine”
Donald Trump a uitat că are microfonul deschis și a făcut o mărturisire neașteptată despre Putin: „Vrea să facă asta pentru mine”
Sandra Yi Sencindiver, actrița din serialul Alien: Earth de pe Disney+, vine la Comic Con România 2025
Sandra Yi Sencindiver, actrița din serialul Alien: Earth de pe Disney+, vine la Comic Con România 2025
Trecerea unui teren din extravilan în intravilan. Acte necesare şi costuri estimative
Trecerea unui teren din extravilan în intravilan. Acte necesare şi costuri estimative
Hackerii ruși au accesat dosarele sigilate din tribunalele americane de ani de zile. Cum a fost posibil, care sunt consecințele
Hackerii ruși au accesat dosarele sigilate din tribunalele americane de ani de zile. Cum a fost posibil, care sunt consecințele
Regele Charles şi Regina Camilla, diferiţi la cea mai recentă apariţie în public. Tristeţea s-a observat imediat pe chipul lor, la slujba de comemorare a veteranilor de război
Regele Charles şi Regina Camilla, diferiţi la cea mai recentă apariţie în public. Tristeţea s-a observat imediat pe chipul lor, la slujba de comemorare a veteranilor de război
Pensiile de serviciu ale magistraților, sub incidența unei noi legi. Ce se întâmplă cu cele mai mari venituri din România, pensiile speciale de invidiat
Pensiile de serviciu ale magistraților, sub incidența unei noi legi. Ce se întâmplă cu cele mai mari venituri din România, pensiile speciale de invidiat
Piscina naturală care are şi cascada din România care atrage din ce în ce mai mulţi turişti. Se află aproape de Cluj-Napoca şi este un mic paradis
Piscina naturală care are şi cascada din România care atrage din ce în ce mai mulţi turişti. Se află aproape de Cluj-Napoca şi este un mic paradis
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Playtech Știri
Dana Budeanu, fotografie rară alături de gemenele ei. Cele trei s-au pozat în vacanţă, sunt relaxate, însă un detaliu a atras atenţia
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou