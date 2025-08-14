Actul fără de care nu poţi construi o casă, în 2025. Cei mai mulţi ştiu doar de autorizaţia de construire de la primărie

Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 13:26
de Badea Violeta

Legislație
Mulți români pornesc la drum cu planul de a-și ridica propria casă crezând că autorizația de construire este singurul document necesar. În realitate, legea prevede o serie de acte și avize obligatorii, fără de care lucrările nu pot începe. În 2025, cerințele sunt mai stricte ca oricând.

Autorizația de construire nu vine singură

În 2025, autorizația de construire rămâne documentul principal pentru demararea lucrărilor la o casă, dar aceasta nu se eliberează în lipsa altor documente esențiale.

Primăria solicită un proiect tehnic complet, realizat de specialiști autorizați, care include planurile de arhitectură, structură și instalații. În plus, sunt necesare avize de la instituții precum furnizorii de utilități, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică sau, în anumite cazuri, Ministerul Culturii.

Procesul poate fi anevoios, întrucât fiecare aviz implică o procedură proprie și termene de răspuns variabile. Numai după ce aceste documente sunt centralizate și depuse împreună cu cererea oficială, primăria analizează dosarul pentru emiterea autorizației.

Ce conține proiectul tehnic

Proiectul tehnic este, practic, “harta” construcției și cuprinde toate detaliile necesare pentru a ridica locuința conform normelor în vigoare. Acesta este împărțit în mai multe părți: arhitectură (planuri, fațade, secțiuni), structură (rezistența materialelor, fundații, elemente portante) și instalații (electricitate, apă, canalizare, gaze, încălzire).

Fără un proiect tehnic complet, autorizația de construire nu poate fi emisă, iar lucrările efectuate fără autorizație atrag amenzi substanțiale și chiar obligația de demolare.

De asemenea, proiectul trebuie adaptat în funcție de amplasament și respectarea Planului Urbanistic General sau a Planului Urbanistic Zonal. În unele situații, autoritățile pot solicita modificări, ceea ce prelungește perioada de obținere a documentației.

De la idee la fundație – drumul birocratic

Înainte de a începe construcția, proprietarul trebuie să parcurgă un traseu birocratic clar. Pașii includ obținerea certificatului de urbanism, realizarea proiectului tehnic, solicitarea avizelor necesare și depunerea dosarului complet la primărie.

După analizarea documentației, autoritatea locală poate aproba cererea sau poate cere clarificări și modificări. Durata întregului proces depinde de complexitatea proiectului și de rapiditatea cu care se obțin avizele. În mod obișnuit, pregătirea dosarului poate dura câteva luni, iar obținerea autorizației poate adăuga încă 30 de zile lucrătoare.

În concluzie, în 2025, construirea unei case nu mai înseamnă doar ridicarea pereților, ci și respectarea unui cadru legal bine definit. Autorizația de construire rămâne elementul central, dar proiectul tehnic și avizele sunt veriga fără de care actul principal nu există.

