Un român aflat în concediu în Italia, ţinut o lună în închisoare dintr-o greşeală. De ce era acuzat tânărul: „Coşmarul a luat sfarsit”

Vacanțele ar trebui să însemne relaxare și timp petrecut alături de familie, însă pentru un român din Iași concediul în Italia s-a transformat într-un coșmar greu de imaginat. Din cauza unei erori judiciare, bărbatul a fost arestat și a petrecut aproape o lună în spatele gratiilor, deși nu avea nicio legătură cu fapta pentru care fusese condamnat un alt conațional.

Cum a început totul

Ovidiu A., un funcționar de 30 de ani din Iași, a plecat la sfârșitul lunii august alături de soția și fiicele sale la Caorle, o localitate turistică din nordul Italiei. Nimic nu prevestea ce urma să se întâmple, însă o simplă înregistrare la hotel a declanșat „alerta” în sistemul autorităților italiene.

În baza unor date greșite, carabinierii au sosit duminică dimineață chiar la micul dejun și l-au arestat, acuzându-l că ar avea o condamnare definitivă de doi ani pentru furt calificat, pronunțată în 2020.

Confuzia care a dus la arestare

Condamnarea nu îi aparținea însă. Fapta de furt fusese comisă în provincia Pistoia de un alt român, cu un istoric penal consistent și cu mai multe condamnări anterioare. Din neglijență, autoritățile italiene nu au verificat la timp identitatea reală a celui vinovat, astfel încât procesul s-a desfășurat în lipsă și s-a încheiat cu o sentință aplicată greșit ieșeanului fără antecedente.

„Un coșmar a luat sfârșit”, a declarat Ovidiu A. după ce a pășit liber pe ușa închisorii din Pordenone.

Rolul avocatului în dovedirea nevinovăției

Situația a început să se clarifice abia după ce avocatul Stefano De Rosa a preluat cazul. Acesta a solicitat arhivele judiciare ale adevăratului infractor și a obținut fotografiile și amprentele digitale care demonstrau fără echivoc că Ovidiu A. nu era persoana condamnată în 2020.

Cu aceste probe, apărătorul românului a adresat o petiție parchetului din Pordenone și judecătorului din Pistoia. Ulterior, a sesizat Curtea de Apel din Genova, instanță competentă pentru revizuirea sentinței date în Toscana. În final, măsurile luate au dus la eliberarea imediată a ieșeanului.

Familia și impactul emoțional

Pe durata detenției, familia sa a rămas în Italia și a făcut toate demersurile posibile pentru a-l scoate din închisoare. Soția și cele două fiice l-au așteptat la ieșirea din penitenciar, alături de avocatul care reușise să îi dovedească nevinovăția.

„Prejudiciul a fost enorm, dar el l-a înfruntat cu grea demnitate și seninătate”, a declarat avocatul Stefano De Rosa, subliniind puterea cu care clientul său a suportat nedreptatea.

Ce urmează după eliberare

După experiența dramatică, românul se gândește să dea în judecată statul italian pentru eroarea comisă și pentru suferința prin care a trecut. Un proces de despăgubire ar putea fi următorul pas, având în vedere consecințele psihologice și materiale ale perioadei petrecute pe nedrept în detenție.