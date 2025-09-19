Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 15:38
de Vieriu Ionut

Un român aflat în concediu în Italia, ţinut o lună în închisoare dintr-o greşeală. De ce era acuzat tânărul: „Coşmarul a luat sfarsit”

Un român aflat în concediu în Italia, ţinut o lună în închisoare dintr-o greşeală. De ce era acuzat tânărul:
Un român din Iași, arestat pe nedrept în Italia

Vacanțele ar trebui să însemne relaxare și timp petrecut alături de familie, însă pentru un român din Iași concediul în Italia s-a transformat într-un coșmar greu de imaginat. Din cauza unei erori judiciare, bărbatul a fost arestat și a petrecut aproape o lună în spatele gratiilor, deși nu avea nicio legătură cu fapta pentru care fusese condamnat un alt conațional.

Cum a început totul

Ovidiu A., un funcționar de 30 de ani din Iași, a plecat la sfârșitul lunii august alături de soția și fiicele sale la Caorle, o localitate turistică din nordul Italiei. Nimic nu prevestea ce urma să se întâmple, însă o simplă înregistrare la hotel a declanșat „alerta” în sistemul autorităților italiene.

În baza unor date greșite, carabinierii au sosit duminică dimineață chiar la micul dejun și l-au arestat, acuzându-l că ar avea o condamnare definitivă de doi ani pentru furt calificat, pronunțată în 2020.

Confuzia care a dus la arestare

Condamnarea nu îi aparținea însă. Fapta de furt fusese comisă în provincia Pistoia de un alt român, cu un istoric penal consistent și cu mai multe condamnări anterioare. Din neglijență, autoritățile italiene nu au verificat la timp identitatea reală a celui vinovat, astfel încât procesul s-a desfășurat în lipsă și s-a încheiat cu o sentință aplicată greșit ieșeanului fără antecedente.

„Un coșmar a luat sfârșit”, a declarat Ovidiu A. după ce a pășit liber pe ușa închisorii din Pordenone.

Rolul avocatului în dovedirea nevinovăției

Situația a început să se clarifice abia după ce avocatul Stefano De Rosa a preluat cazul. Acesta a solicitat arhivele judiciare ale adevăratului infractor și a obținut fotografiile și amprentele digitale care demonstrau fără echivoc că Ovidiu A. nu era persoana condamnată în 2020.

Cu aceste probe, apărătorul românului a adresat o petiție parchetului din Pordenone și judecătorului din Pistoia. Ulterior, a sesizat Curtea de Apel din Genova, instanță competentă pentru revizuirea sentinței date în Toscana. În final, măsurile luate au dus la eliberarea imediată a ieșeanului.

Familia și impactul emoțional

Pe durata detenției, familia sa a rămas în Italia și a făcut toate demersurile posibile pentru a-l scoate din închisoare. Soția și cele două fiice l-au așteptat la ieșirea din penitenciar, alături de avocatul care reușise să îi dovedească nevinovăția.

„Prejudiciul a fost enorm, dar el l-a înfruntat cu grea demnitate și seninătate”, a declarat avocatul Stefano De Rosa, subliniind puterea cu care clientul său a suportat nedreptatea.

Ce urmează după eliberare

După experiența dramatică, românul se gândește să dea în judecată statul italian pentru eroarea comisă și pentru suferința prin care a trecut. Un proces de despăgubire ar putea fi următorul pas, având în vedere consecințele psihologice și materiale ale perioadei petrecute pe nedrept în detenție.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
După cât timp de la căsătorie se trec bunurile la comun? Legea pe care mulţi o încurcă
După cât timp de la căsătorie se trec bunurile la comun? Legea pe care mulţi o încurcă
Căsnicii destrămate de conversații cu ChatGPT: cum un instrument de inteligență artificială devine „terapeut” și factor de divorț
Căsnicii destrămate de conversații cu ChatGPT: cum un instrument de inteligență artificială devine „terapeut” și factor de divorț
Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google
Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google
Versiunile reale ale castelelor din desenele Disney au fost dezvăluite. Cele mai multe sunt chiar în Europa
Versiunile reale ale castelelor din desenele Disney au fost dezvăluite. Cele mai multe sunt chiar în Europa
INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique – despre antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală
SPECIAL
INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique – despre antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală
Ouă retrase din supermarketurile Kaufland și Mega Image. Este risc de îmbolnăvire cu Salmonella
Ouă retrase din supermarketurile Kaufland și Mega Image. Este risc de îmbolnăvire cu Salmonella
”Ciao, ne vedem!”. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
”Ciao, ne vedem!”. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
„Moartea domnului Lăzărescu” revine pe marile ecrane la 20 de ani de la premiera care a făcut istorie
„Moartea domnului Lăzărescu” revine pe marile ecrane la 20 de ani de la premiera care a făcut istorie
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Mirela Vaida, mesaj pentru soţul ei, odată cu împlinirea a 16 ani de căsnicie. Imagine rară cu cei doi. Sper să nu fie o tigaie, că-i pun capac”
Playtech Știri
Câtă sare se pune la litrul de apă pentru varza murată? Cantitatea perfectă pentru a nu se înmuia la iarnă
Playtech Știri
Adriana Antoni, de la copilul remarcat de educatoare, la scena alături de Gheorghe Zamfir, Irina Loghin și Ioan Gyuri Pascu. „Când am pierdut-o pe mama, muzica m-a salvat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...