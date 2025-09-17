Cea mai furată mașină din Italia: hoții au nevoie de doar 30 de secunde ca să deschidă și să plece cu ea

În Italia, furturile de mașini au revenit la un nivel îngrijorător, iar Fiat Panda este din nou în topul preferințelor hoților. Conform datelor publicate în „Dossier sui Furti di veicoli 2025” (Dosar de furt de vehicule 2025) realizat de LoJack Italia, anul trecut au dispărut 136.201 vehicule, ceea ce înseamnă o creștere de 3% față de 2023. Cele mai multe dintre acestea au fost autoturisme, care au înregistrat o creștere de 6% a furturilor. Surprinzătoare este însă explozia furturilor de vehicule comerciale, care au crescut cu peste 112%. Fenomenul este cu atât mai grav cu cât hoții acționează extrem de rapid: le sunt suficiente aproximativ 30 de secunde pentru a deschide o mașină și a pleca cu ea.

Furturile auto au depășit din nou pragul de 100.000 pe an

Între 2013 și 2024, aproape 1,7 milioane de vehicule au fost furate în Italia, iar în jur de un milion nu au mai fost găsite niciodată. Anul 2024 a marcat din nou depășirea pragului de 100.000 de furturi auto, nivel care nu se mai atinsese din 2018. Rata de recuperare a vehiculelor sustrase rămâne constantă, în jur de 45%, ceea ce arată că aproape jumătate dintre mașinile furate dispar definitiv.

Zonele cele mai vizate de hoți

Regiunile unde riscul este cel mai ridicat sunt Campania, Lazio, Sicilia, Puglia și Lombardia. Doar aceste cinci regiuni concentrează aproape 80% din totalul cazurilor. Fenomenul nu se limitează la mașini de lux, ci vizează mai ales modelele răspândite, care sunt ușor de vândut pe piața neagră sub formă de piese.

Ce se întâmplă cu mașinile furate

Majoritatea vehiculelor sustrase sunt demontate în doar câteva ore. Piesele rezultate ajung rapid pe piața neagră, iar principalele destinații sunt Europa de Est, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Această rețea bine organizată de distribuție explică de ce multe mașini nu sunt recuperate niciodată.

Fiat Panda, ținta preferată

Deși pe piața italiană există multe modele populare, Fiat Panda este de ani buni mașina preferată de hoți. În 2024 au fost furate 13.311 unități, ceea ce înseamnă că aproape una din cinci mașini sustrase a fost un astfel de model. Popularitatea acestui autovehicul, răspândirea lui în toată țara și cererea mare de piese de schimb îl fac extrem de atractiv pentru rețelele de criminalitate organizată.

Caracteristicile tehnice o transformă într-o țintă facilă. Este ușor de deschis, de demontat și de transportat, iar piesele sale se potrivesc la multe alte modele, ceea ce asigură un flux constant de cumpărători pe piața neagră.

Cum încearcă autoritățile să combată fenomenul

Hoții folosesc dispozitive moderne pentru a neutraliza sistemele de protecție electronice ale mașinilor. Ca răspuns, forțele de ordine se bazează pe tehnologii care combină radiofrecvența cu GPS-ul, alături de echipe specializate care intervin direct pe teren. Cu toate acestea, rezultatele sunt limitate, iar furturile continuă să fie o problemă de amploare.

Soluții pentru șoferi

Specialiștii recomandă ca proprietarii să nu se bazeze doar pe sistemele standard ale mașinii. Blocatoarele mecanice pentru volan, alarmele avansate și dispozitivele GPS suplimentare pot descuraja infractorii sau pot facilita recuperarea rapidă a vehiculului. De asemenea, parcarea în zone supravegheate sau intens circulate reduce riscul unui furt.