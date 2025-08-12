Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
12 aug. 2025 | 13:47
de Ioana Bucur

Un român a murit în incendiile de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări
Foto: Profimedia

Un român și-a pierdut viața în Spania, după ce a fost prins în incendiile de pădure care au devastat zona Tres Cantos, situată în apropierea capitalei Madrid. Potrivit presei spaniole, bărbatul lucra la un centru ecvestru cuprins de flăcări.

Un bărbat din România a murit în incendiile de vegetație din Spania

Victima, în vârstă de 55 de ani, a fost transportată cu elicopterul la spitalul La Paz, însă a decedat ulterior, având arsuri pe 98% din suprafața corpului. În același incendiu, mai multe animale din centrul ecvestru din Soto de Viñuelas au murit arse.

Pompierii au reușit, pe timpul nopții, să izoleze focarul de vegetație din Tres Cantos, profitând de condițiile meteo mai favorabile. Deși incendiul rămâne activ, autostrada M-607 a fost redeschisă circulației. Până acum, flăcările au mistuit aproximativ 1.000 de hectare de teren.

Incendiile continuă să afecteze până la șase comunități autonome – Andaluzia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia și Madrid – provocând un deces, doi răniți și evacuarea a mii de persoane.

Spania se confruntă cu un val de căldură extremă, cu temperaturi ce pot ajunge marți până la 44°C, potrivit agenției meteorologice AEMET. Specialiștii avertizează că verile tot mai calde și uscate din regiunea mediteraneeană cresc semnificativ riscul incendiilor de vegetație, iar odată declanșate, acestea se pot extinde rapid din cauza vegetației uscate și a vântului puternic, uneori formând chiar vârtejuri de foc.

Temperaturi caniculare de peste o săptămână

Spania se confruntă cu un val de caniculă care durează de peste o săptămână, cu temperaturi apropiate de 40°C, iar agenția meteorologică locală estimează că acesta va persista până duminică. Căldura extremă a favorizat izbucnirea mai multor incendii de vegetație în diferite regiuni ale țării.

În Castilia și León, unde se află Las Médulas – foste mine de aur romane incluse în patrimoniul UNESCO în 1997 – au fost raportate 13 incendii în doar trei zile, a declarat Juan Carlos Suárez-Quiñones, consilierul regional pentru mediu. Oficialul a precizat că multe dintre aceste focare sunt provocate intenționat. Vântul puternic îngreunează intervențiile pompierilor și alimentează flăcările care mistuie copacii seculari din situl Las Médulas, provocând rănirea ușoară a patru persoane. „Va fi nevoie de ani pentru ca peisajul să se refacă”, a afirmat cu regret Alfonso Fernández, primarul localității Carucedo, într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser.

În sudul țării, în apropierea orașului turistic Tarifa, un incendiu stins vineri a reizbucnit, determinând evacuarea a aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv turiști aflați la hoteluri sau pe plajă.

