Incendiile de vegetație se extind în România. Pompierii se luptă cu flăcările la limita județelor Ilfov și Giurgiu. 40 de hectare sunt afectate

Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 12:39
de Ioana Bucur

Foto: Facebook

Un incendiu puternic a izbucnit marți după-amiază în zona de vegetație uscată dintre localitățile Berceni și Frumușani, la granița dintre județele Ilfov și Giurgiu. Flăcările se manifestă violent pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare, generând degajări masive de fum vizibile de la mare distanță.

Incendiu de vegetație la limita județelor Ilfov și Giurgiu

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetație uscată, în proximitatea localității Berceni, spre localitatea Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 40 ha”, au transmis reprezentanții autorităților.

Vântul puternic complică intervenția pompierilor, favorizând extinderea incendiului și schimbând rapid direcția de propagare a flăcărilor. Pentru stingerea focului au fost mobilizate 17 autospeciale cu apă și spumă, dintre care două aparțin Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu și una Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călărași.

„Rafalele de vânt favorizează extinderea incendiului și schimbarea direcției de propagare a flacărilor.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care 2 autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și o autospecială de stingere din cadrul ISU Călărași.”

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile anunță că misiunea rămâne dinamică, urmând să fie transmise noi informații pe măsură ce situația evoluează.

