Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 13:52
de Ioana Bucur

Autostrada Soarelui, blocată la km 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Trafic deviat

Actualitate
Autostrada Soarelui, blocată la km 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Trafic deviat

Autostrada Soarelui este închisă luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti a fost deviat prin nodul rutier Medgidia, pe ruta C2.

Autostrada Soarelui, blocată din cauza unui incendiu de vegetaţie

Potrivit IPJ Constanţa, incendiul a fost semnalat în jurul orei 13:00, iar din cauza fumului dens şi vizibilităţii foarte scăzute pe carosabil, traficul pe tronsonul afectat a fost oprit temporar începând cu ora 13:15.

”Astăzi, în jurul orei 13:00, s-a înregistrat un incendiu de vegetaţie pe Autostrada A2, la kilometrul 169. Din cauza densităţii fumului şi a vizibilităţii foarte reduse pe carosabil, traficul pe tronsonul afectat este închis temporar, începând cu ora 13:15”, anunţă IPJ Constanţa, potrivit News.ro.

Pentru siguranţa şoferilor, poliţia rutieră monitorizează coloana de autovehicule şi asigură fluenţa traficului în zonă. Momentan, nu sunt autovehicule blocate pe autostradă.

Vezi și:
Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna
Vizibilitate redusă din cauza ceţii pe Autostrada Soarelui și în județul Constanţa. Ce trebuie să facă şoferii pentru a fi în siguranţă

”În zonă se află echipaje de poliţie rutieră, care monitorizează coloana de autovehicule formată şi asigură fluenţa traficului. În prezent, nu se înregistrează autovehicule imobilizate pe autostradă”, a mai precizat sursa citată.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Efectul „advers” al creșterii TVA în imobiliare: chiriile se scumpesc cu cel puțin 10% în București și restul orașelor mari
Efectul „advers” al creșterii TVA în imobiliare: chiriile se scumpesc cu cel puțin 10% în București și restul orașelor mari
Un bărbat care susținea proba pentru obținerea permisului de conducere a făcut infarct în timpul examenului auto. A fost resuscitat în stradă
Un bărbat care susținea proba pentru obținerea permisului de conducere a făcut infarct în timpul examenului auto. A fost resuscitat în stradă
Continentale se usucă rapid – Regiunile aride se unesc în „mega-zone” de secetă, avertizează un studiu din 2025
Continentale se usucă rapid – Regiunile aride se unesc în „mega-zone” de secetă, avertizează un studiu din 2025
O româncă a fost oprită pe aeroportul din Barcelona. Ce au descoperit ofițerii vamali
O româncă a fost oprită pe aeroportul din Barcelona. Ce au descoperit ofițerii vamali
România importă masiv, dar exportă extrem de puțin – suntem o „țară de consum”, cu o gaură de 17 miliarde de euro la deficitul comercial
România importă masiv, dar exportă extrem de puțin – suntem o „țară de consum”, cu o gaură de 17 miliarde de euro la deficitul comercial
Cât câștigă un român în fondul de pensie privată investind 160 de lei lunar. Calcul complet
Cât câștigă un român în fondul de pensie privată investind 160 de lei lunar. Calcul complet
Volvo, acuzată în SUA că a ascuns un defect grav de siguranță la XC40 Recharge
Volvo, acuzată în SUA că a ascuns un defect grav de siguranță la XC40 Recharge
Oprire sau staționare? Confuzia din trafic care îi costă scump pe șoferii români
Oprire sau staționare? Confuzia din trafic care îi costă scump pe șoferii români
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
Playtech Știri
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate
Playtech Știri
Dana Roba, noi dezvăluiri despre bărbatul care a cucerit-o: „E mai mic decât mine”. Ce condiții a impus pentru a mai face copii. EXCLUSIV
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei