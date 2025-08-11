Autostrada Soarelui, blocată la km 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Trafic deviat
Autostrada Soarelui este închisă luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti a fost deviat prin nodul rutier Medgidia, pe ruta C2.
Autostrada Soarelui, blocată din cauza unui incendiu de vegetaţie
Potrivit IPJ Constanţa, incendiul a fost semnalat în jurul orei 13:00, iar din cauza fumului dens şi vizibilităţii foarte scăzute pe carosabil, traficul pe tronsonul afectat a fost oprit temporar începând cu ora 13:15.
”Astăzi, în jurul orei 13:00, s-a înregistrat un incendiu de vegetaţie pe Autostrada A2, la kilometrul 169. Din cauza densităţii fumului şi a vizibilităţii foarte reduse pe carosabil, traficul pe tronsonul afectat este închis temporar, începând cu ora 13:15”, anunţă IPJ Constanţa, potrivit News.ro.
Pentru siguranţa şoferilor, poliţia rutieră monitorizează coloana de autovehicule şi asigură fluenţa traficului în zonă. Momentan, nu sunt autovehicule blocate pe autostradă.
”În zonă se află echipaje de poliţie rutieră, care monitorizează coloana de autovehicule formată şi asigură fluenţa traficului. În prezent, nu se înregistrează autovehicule imobilizate pe autostradă”, a mai precizat sursa citată.