Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 11:50
de Ioana Bucur

Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara

METEO - VREME - ANM
Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara

Meteorologii anunță că valul de caniculă care a cuprins România își va pierde intensitatea după data de 17 august, când temperaturile vor începe să scadă, iar șansele de ploi vor crește treptat în mai multe zone ale țării.

ANM, prognoza pentru a doua jumătate a lunii august

Până atunci, însă, românii vor avea parte de zile toride, cu temperaturi situate între 34 și 36°C în aproape toate regiunile, între 11 și 17 august.

Din a doua jumătate a lunii august, maximele nu vor mai depăși 32°C, iar minimele nocturne vor coborî la 16-19°C. În Crișana, șansele de precipitații rămân reduse, dar în Transilvania, Moldova și Maramureș sunt așteptate ploi după 18 august. În această perioadă, Crișana va înregistra spre finalul lunii temperaturi minime de 15°C.

Vezi și:
Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Avertismentul lui Titi Aur despre sănătatea autoturismului pe timp de caniculă. Ce se strică prima oară la mașină din cauza temperaturilor extreme

În Oltenia și Muntenia, ploile vor fi rare, iar maximele se vor situa între 30 și 32°C. Totuși, Muntenia va mai experimenta zile caniculare în această săptămână.

Pe litoral, vremea se va mai răcori în următoarele zile, cu temperaturi maxime în jur de 30°C, alternând cu zile mai răcoroase. Minimele nocturne vor fi de 20°C, iar ploile vor fi puține.

La munte, răcirea se va simți mai accentuat după 17 august: maximele nu vor trece de 20°C, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 15°C, în condițiile în care crește probabilitatea de precipitații.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni din România

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă pentru ziua de miercuri, 13 august, valabilă între orele 12:00 și 21:00.

Zonele vizate sunt Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor atinge 33 – 36°C.

„Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

Specialiștii de la ANM avertizează că, în aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
Recomandări
Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă
Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă
Inflația a sărit la 7,8% în iulie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Scumpirile la energie și alimente împing prețurile tot mai sus
Inflația a sărit la 7,8% în iulie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Scumpirile la energie și alimente împing prețurile tot mai sus
„El este sufletul meu pereche”: o femeie își anunță logodna cu inteligența artificială a lui Elon Musk, Grok
„El este sufletul meu pereche”: o femeie își anunță logodna cu inteligența artificială a lui Elon Musk, Grok
NVIDIA și AMD pot vinde cipuri AI în China, dar cu o condiție strictă impusă de Donald Trump. Ce li se cere companiilor?
NVIDIA și AMD pot vinde cipuri AI în China, dar cu o condiție strictă impusă de Donald Trump. Ce li se cere companiilor?
Cele mai căutate destinații de vacanță în 2025, din toată lumea. Surpriza topului e foarte aproape de România
Cele mai căutate destinații de vacanță în 2025, din toată lumea. Surpriza topului e foarte aproape de România
Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici
Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William