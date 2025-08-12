Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara

Meteorologii anunță că valul de caniculă care a cuprins România își va pierde intensitatea după data de 17 august, când temperaturile vor începe să scadă, iar șansele de ploi vor crește treptat în mai multe zone ale țării.

ANM, prognoza pentru a doua jumătate a lunii august

Până atunci, însă, românii vor avea parte de zile toride, cu temperaturi situate între 34 și 36°C în aproape toate regiunile, între 11 și 17 august.

Din a doua jumătate a lunii august, maximele nu vor mai depăși 32°C, iar minimele nocturne vor coborî la 16-19°C. În Crișana, șansele de precipitații rămân reduse, dar în Transilvania, Moldova și Maramureș sunt așteptate ploi după 18 august. În această perioadă, Crișana va înregistra spre finalul lunii temperaturi minime de 15°C.

În Oltenia și Muntenia, ploile vor fi rare, iar maximele se vor situa între 30 și 32°C. Totuși, Muntenia va mai experimenta zile caniculare în această săptămână.

Pe litoral, vremea se va mai răcori în următoarele zile, cu temperaturi maxime în jur de 30°C, alternând cu zile mai răcoroase. Minimele nocturne vor fi de 20°C, iar ploile vor fi puține.

La munte, răcirea se va simți mai accentuat după 17 august: maximele nu vor trece de 20°C, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 15°C, în condițiile în care crește probabilitatea de precipitații.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni din România

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă pentru ziua de miercuri, 13 august, valabilă între orele 12:00 și 21:00.

Zonele vizate sunt Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor atinge 33 – 36°C.

„Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

