Un post de televiziune britanic pregătește „Trump versus Adevărul”, înainte de vizita președintelui Statelor Unite în Regatul Unit. De ce îl va supăra pe liderul SUA

Channel 4 a anunțat un program special dedicat vizitei oficiale a lui Donald Trump în Marea Britanie, care va fi difuzat în doar câteva zile.

Rețeaua britanică, cunoscută pentru stilul provocator pe care îl are, va difuza un segment intitulat „Trump versus Adevărul”, prezentând o colecție neîntreruptă de peste 100 de declarații false sau distorsionate făcute de fostul președinte american de la preluarea mandatului său în ianuarie, scrie Deadline.

Programul se va desfășura pe parcursul mai multor ore, iar afirmațiile lui Trump vor fi acompaniate de scurte inserții textuale care verifică faptele, pentru a clarifica adevărul din spatele tweet-urilor, discursurilor și citatelor sale.

Ian Katz, responsabilul de conținut al Channel 4, a explicat că intenția este de a evidenția cât de dezechilibrantă și periculoasă poate deveni lumea atunci când cea mai puternică persoană din lume ignoră adevărul.

„Dacă președintele Trump va urmări emisiunea după banchetul oficial, poate va avea ocazia să corecteze câteva dintre neînțelegeri”, a adăugat Katz.

Documentarul și controversele din spate, legate de Donald Trump și nu numai

În aceeași seară, Channel 4 va difuza și al doilea episod al serialului documentar The Donald Trump Show, produs de 72 Films, care prezintă ultimele nouă luni din mandatul lui Trump ca pe o adevărată telenovelă, folosind imagini din televiziune, podcast-uri și rețele de socializare.

Rețeaua are o tradiție în astfel de proiecte provocatoare: înaintea alegerilor generale din 2019, Channel 4 a înlocuit imaginea candidatului Boris Johnson cu un bloc de gheață care se topea, după ce acesta a refuzat să participe la o dezbatere despre schimbările climatice.

De asemenea, rețeaua a realizat un serial factual despre scandalul Partygate, care a contribuit la căderea guvernului Johnson.

Contextul vizitei și reacțiile care au apărut, dar și care vor urma

Vizita lui Trump în Marea Britanie survine într-un moment tensionat pentru relațiile dintre Regatul Unit și Statele Unite.

Peter Mandelson, ambasadorul britanic în SUA, a fost înlăturat din funcție din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, fostul infractor sexual, ceea ce a generat probleme suplimentare pentru Trump.

În centrul Londrei sunt planificate proteste împotriva vizitei, în timp ce fostul președinte, mare fan al Regatului Unit și cu rădăcini scoțiene, va fi prezent la diverse evenimente oficiale, inclusiv la un banchet de stat.

Astfel, Channel 4 continuă să folosească televiziunea ca platformă de satirizare și analiză critică, marcând vizita lui Donald Trump printr-un program fără precedent, menit să informeze publicul și să sublinieze importanța verificării faptelor într-o eră a dezinformării.