Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 17:11
de Diana Dumitrache

Donald Trump, obosit la evenimentul de comemorare a zilei de 11 septembrie. Cum a reacționat Melania, soţia preşedintelui? Foto

Donald Trump, obosit la evenimentul de comemorare a zilei de 11 septembrie. Cum a reacționat Melania, soţia preşedintelui? Foto
Melania si Donald Trump, la evenimentul de comemorare a zilei de 11 septembrie (Foto: Captura video YouTube)

New York a comemorat joi atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, într-un context marcat anul acesta și de campania electorală pentru primăria orașului, care a adus în competiție mai mulți candidați democrați.

Donald Trump, vizibil obosit

La Ground Zero, unde se aflau turnurile gemene ale World Trade Center, rudele celor aproximativ 3.000 de victime au participat la tradiționala ceremonie de citire a numelor celor decedați. La apusul soarelui, două fascicule de lumină s-au ridicat spre cer, simbolizând turnurile gemene și iluminând sudul Manhattanului până în zorii zilei. Evenimentul a inclus și concerte gratuite în spații publice, precum și ceremonii speciale în cazărmi de pompieri – 39 dintre aceștia pierzându-și viața din cauza bolilor legate de tragedie.

În mijlocul acestui eveniment solemn, președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost prezenți, deși participarea lor nu era inițial inclusă în program. Detaliul care a atras atenția tuturor a fost starea vizibilă de oboseală a lui Trump, care a fost surprins de mai multe ori cu ochii închiși, uneori chiar în momentele în care oficialii susțineau discursuri.

Melania Trump a impresionat prin ținuta sa impecabilă și prin atitudinea sobră, adecvată unui eveniment de o asemenea solemnitate. În momentele în care președintele părea să-și închidă prea mult ochii, Prima Doamnă a intervenit subtil, atenționându-l să rămână prezent în timpul ceremoniei.

Atentatele din 11 septembrie 2001

Atentatele din 11 septembrie 2001 rămân una dintre cele mai tragice zile din istoria recentă a Statelor Unite. Patru atacuri sinucigașe coordonate de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden, au vizat diverse locații din SUA. La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbușit intenționat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbușirea lor în mai puțin de două ore și moartea a mii de persoane.

Comemorarea de joi a readus în atenție sacrificiul victimelor și al pompierilor, în timp ce prezența cuplului prezidențial a atras atenția asupra aspectelor mai personale, cum ar fi oboseala lui Donald Trump și reacțiile atent supravegheate ale Melaniei Trump. Evenimentul a reamintit tuturor importanța memoriei colective și a respectului pentru cei care și-au pierdut viața în acea zi tragică.

