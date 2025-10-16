Ultima ora
16 oct. 2025 | 19:20
de Badea Violeta

ACTUALITATE
Un nou sistem de colectare a PET-urilor intră în vigoare. RetuRO extinde programul în nouă județe
Intra in vigoare un nou sistem de colectare a PET-urilor

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) se extinde în mediul rural, printr-o soluție inovatoare implementată de RetuRO. Un camion itinerant colectează ambalajele de la micii comercianți, facilitând astfel participarea acestora la programul național de reciclare. Proiectul pilot este deja funcțional în nouă județe, urmând ca până la sfârșitul anului să fie adăugat încă unul.

Cum funcționează noul sistem de colectare în mediul rural

RetuRO, compania care gestionează Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), a anunțat introducerea unui nou mecanism de colectare a ambalajelor de la micii comercianți din zonele rurale. Soluția vizează zonele unde nu există mari retaileri sau aparate automate de preluare a PET-urilor și sticlelor.

”Atenția noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului și în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare și unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual.

Acesta este și motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluție care funcționează în Ungaria, și anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianți din mediul rural, itinerant”, a explicat Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager RetuRO SGR, la o dezbatere de specialitate, potrivit Agerpres.

În ce județe se desfășoară proiectul-pilot

Potrivit reprezentanților RetuRO, soluția este implementată experimental în nouă județe, urmând ca până la finalul anului să fie adăugat și un al zecelea.

”Aceste mașini sunt un fel de RVM-uri (automate de colectare – n.r.) cum avem noi, consumatorii, doar că sunt pentru comercianți”, a precizat Anca Marinescu, subliniind că sistemul asigură un flux financiar mai eficient pentru micii retaileri.

”Comercianții din mediul rural își vor primi banii pe garanții și pe tariful lor de gestionare într-o săptămână”, a mai adăugat aceasta, explicând că măsura va elimina întârzierile care apăreau anterior în decontarea garanțiilor.

Ce rezultate a înregistrat sistemul SGR până acum

În primele opt luni ale anului 2025, RetuRO a colectat aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje, atingând o rată de colectare de 79%. Compania consideră că aceste rezultate demonstrează eficiența sistemului și interesul tot mai mare al românilor pentru reciclare.

”Aceasta a fost soluția pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârșitul anului vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcționat, cât de mulți mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanție-returnare ca urmare a implementării soluției și vom vedea dacă soluția ar putea fi extinsă la nivelul întregii țări”, a mai spus managera RetuRO SGR.

RetuRO funcționează pe principiul ”not for profit”, fiind deținută de un consorțiu format din organizațiile producătorilor și retailerilor, alături de statul român, prin Ministerul Mediului. Ministerul a anunțat recent că analizează posibilitatea extinderii sistemului și la alte tipuri de ambalaje, precum borcanele și cutiile de lapte.

