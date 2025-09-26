Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 12:44
de Alexandru Puiu

Ce au făcut românii cu peturile și sticlele returnabile la RetuRO. Povestea din spatele reciclării din România

ACTUALITATE
Ce au făcut românii cu peturile și sticlele returnabile la RetuRO. Povestea din spatele reciclării din România
RetuRO SGR Foto:Playtech

Românii au început să privească reciclarea nu doar ca pe o obligație impusă de autorități, ci ca pe un obicei integrat în viața de zi cu zi. Cifrele publicate de RetuRO pentru primele opt luni din 2025 arată o schimbare de mentalitate și un angajament colectiv care a transformat Sistemul de Garanție-Returnare într-un adevărat fenomen național. Dacă în 2024 programul abia începea să se consolideze, anul acesta rezultatele au depășit deja toate așteptările.

Doar în perioada ianuarie-august 2025, românii au returnat aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje – mai mult decât totalul înregistrat pe întreg parcursul anului trecut. Dincolo de statistici, aceste cifre vorbesc despre un comportament responsabil și despre înțelegerea faptului că fiecare PET, doză de aluminiu sau sticlă poate reintra în economie, reducând presiunea asupra mediului și a resurselor naturale.

Cum s-a ajuns la recordul de ambalaje returnate

Datele oficiale confirmă faptul că luna august a reprezentat un moment de vârf: au fost colectate 605 milioane de ambalaje, adică aproape 94% din totalul pus pe piață în acea lună . Această rată impresionantă arată că obiceiul de a returna sticlele și peturile nu mai este o excepție, ci a devenit o practică obișnuită pentru milioane de oameni.

În primele opt luni din 2025, RetuRO a reușit să predea către reciclatori peste 255.000 de tone de materiale. Cumulat, de la lansarea sistemului în noiembrie 2023, bilanțul ajunge la aproape 7 miliarde de ambalaje returnate și aproximativ 500.000 de tone de materiale trimise către reciclare. În spatele acestor cifre se află nu doar o infrastructură complexă, ci și o mobilizare exemplară a consumatorilor care au înțeles importanța unui gest simplu, dar cu impact major.

De ce contează aceste rezultate pentru România

Succesul RetuRO nu se rezumă la raportări statistice, ci are implicații directe asupra modului în care România își aliniază politicile de mediu la cerințele europene. Cu o rată de colectare de 81% în 2025, sistemul contribuie la atingerea obiectivelor de reciclare impuse de Uniunea Europeană. De altfel, raportările oficiale indică pentru luna august o rată de returnare de peste 90% la plastic și metal, iar pentru sticlă aproape de 98% .

Aceste performanțe consolidează România pe harta statelor europene care au reușit să transforme colectarea ambalajelor într-un mecanism eficient și transparent. Mai mult decât atât, RetuRO funcționează pe principiul non-profit, ceea ce înseamnă că toate veniturile sunt reinvestite în dezvoltarea infrastructurii și în îmbunătățirea procesului de reciclare. În timp, acest model ar putea deveni o referință pentru alte inițiative de economie circulară din regiune.

