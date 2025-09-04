Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori

RetuRO clarifică public că românii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi ca să-și recupereze garanția. Singura verificare pe care o face consumatorul este existența simbolului „Ambalaj cu garanție” pe recipientul pe care vrea să-l returneze. Dacă simbolul există, ambalajul este eligibil pentru returnare și primești banii înapoi.

Mesajul vine după discuții apărute în spațiul public privind necesitatea de a controla situația contractuală a producătorilor cu administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). RetuRO spune limpede: aceste detalii țin de obligațiile legale ale producătorilor și comercianților, nu ale consumatorilor.

Cum îți recuperezi garanția, în practică

La cumpărarea unei băuturi eligibile plătești o garanție de 50 de bani. Când duci ambalajul înapoi la un punct de colectare – fie manual, fie la un automat RVM – primești contravaloarea garanției, în numerar sau sub formă de voucher valabil în magazinul respectiv. Procesul a fost gândit să fie rapid, simplu și identic indiferent de comerciant, atâta timp cât există simbolul „Ambalaj cu garanție” pe recipient.

Punctele de returnare sunt organizate de comercianți și preiau ambalajele fără să-ți ceară alte dovezi sau demersuri. Practic, rolul tău ca utilizator se oprește la a aduce un ambalaj eligibil și a încasa cei 50 de bani pe fiecare bucată.

Ce ambalaje intră în SGR și ce obligații au magazinele și producătorii

Sunt incluse ambalajele primare nereutilizabile pentru apă, răcoritoare, bere, vinuri și spirtoase, din sticlă, plastic sau metal, cu volume între 0,1 l și 3 l. Important este ca recipientele să poarte logoul „Ambalaj cu garanție”, altfel nu pot fi acceptate în sistem și nu se restituie garanția plătită la casă.

Producătorii au obligația să pună pe piață doar ambalaje marcate și să fie înregistrați/contractați în SGR, iar comercianții să vândă doar produse conforme. Începând cu 1 iulie 2025, magazinele nu vor mai putea comercializa produse în ambalaje fără simbolul specific, ceea ce elimină ambiguitățile din fașă și protejează consumatorii.

De ce contează: simplitate pentru oameni, câștig pentru mediu

Sistemul este construit să fie transparent pentru public: tu verifici simbolul, returnezi ambalajul și primești garanția, fără alte complicații. Restul responsabilităților – contracte, raportări, logistică – rămân la producători, comercianți și administratorul sistemului.

Pe lângă ușurarea procesului pentru consumatori, SGR este și cel mai mare proiect de economie circulară din România. Prin colectarea și valorificarea ambalajelor, scade cantitatea de deșeuri din natură și cresc șansele ca materialele să reintre în circuitul economic, transformând fiecăre turn-in într-un gest concret pentru un mediu mai curat.