Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă

Traficul din Capitală devine tot mai aglomerat, iar autoritățile caută soluții pentru a-l fluidiza și a preveni blocajele în orele de vârf. După numeroase plângeri privind șoferii care forțează semafoarele, intră în intersecții aglomerate și blochează circulația, în București a fost reintrodus un marcaj special care va schimba regulile de comportament în trafic.

Marcajul galben care schimbă regulile în intersecții

Pe mai multe străzi din Capitală, șoferii pot observa din nou apariția unui marcaj rutier galben, un pătrat amplasat în mijlocul intersecțiilor. Rolul acestuia este clar: păstrarea intersecției libere și evitarea blocajelor rutiere. Conducătorii auto trebuie să oprească înainte de marcaj, dacă spațiul de ieșire este ocupat, și să aștepte până când drumul se eliberează complet.

Dacă un șofer ignoră regula și pătrunde pe marcaj fără să aibă loc să iasă, mașina sa rămâne blocată în mijlocul intersecției, generând ambuteiaje și întârzieri pentru ceilalți participanți la trafic.

Conform autorităților, acest marcaj va fi extins în toate intersecțiile mari ale Capitalei, pentru a reduce numărul blocajelor care se formează în special dimineața și seara.

Testul real: orele de vârf și condițiile meteo

Deși marcajul este menit să prevină haosul din trafic, implementarea sa va fi pusă la încercare în condiții reale.

„Chiar dacă marcajul galben a fost gândit pentru a ține intersecția liberă, adevăratul test se dă pe ploaie sau la orele de vârf. În teorie, pătratul ar trebui să prevină blocajele. În realitate, însă, graba și nervii șoferilor fac diferența. Astfel de marcaje, ca cel din Piața Victoriei, vor fi trasate curând în toate marile intersecții”, a transmis corespondentul Știrilor PRO TV.

Această inițiativă vine în contextul în care polițiștii rutieri sancționează tot mai des șoferii care blochează intersecțiile, folosesc telefonul mobil în timp ce conduc sau forțează culoarea galbenă a semaforului.

Amenzi mari pentru șoferii care nu respectă regulile

În primele opt luni ale anului, sute de șoferi au fost amendați pentru că au blocat intersecțiile sau au ignorat semafoarele. Sancțiunile pentru o astfel de abatere sunt cuprinse între 1.800 și 4.000 de lei.

De asemenea, utilizarea telefonului mobil fără sistem „mâini libere” este o abatere frecventă.

Potrivit Oanei Pîrvan, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere, „au fost aplicate aproximativ 5.100 de sancțiuni pentru utilizarea telefonului mobil fără a folosi dispozitivul tip mâini libere și aproximativ 70 de sancțiuni pentru cei care au folosit telefonul mobil și concomitent cu această abatere au încălcat și o altă regulă de circulație”.

Pe lângă echipajele de poliție aflate zilnic în teren, sute de camere video montate în punctele cheie ale Bucureștiului monitorizează permanent traficul, contribuind la depistarea rapidă a abaterilor.

Noi reguli de circulație pentru mașinile de marfă și gunoi

În paralel cu măsurile aplicate pentru șoferii obișnuiți, autoritățile locale pregătesc un nou program de circulație pentru mașinile de marfă și cele de gunoi. Proiectul va fi supus dezbaterii publice în perioada următoare și urmărește reducerea traficului în intervalele de vârf.

„Va fi foarte simplu, între 7 dimineața și 9 dimineața și între 16 și 19 vom elimina din trafic acele mașini care nu au ce căuta, pentru a face loc părinților cu copii care trebuie să ajungă la școală, celor care trebuie să ajungă la muncă”, a explicat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Această măsură ar putea aduce o îmbunătățire vizibilă a fluenței traficului, mai ales în zonele aglomerate unde mașinile de transport și cele de salubrizare blochează frecvent benzile de circulație.

Traficul din Capitală, sub supraveghere continuă

În prezent, sute de polițiști de la Brigada Rutieră și din structurile locale acționează zilnic în intersecțiile principale ale Bucureștiului. Ei colaborează cu sistemele de supraveghere video instalate în oraș pentru a identifica rapid șoferii care nu respectă regulile și pentru a preveni incidentele.

Implementarea marcajului galben, coroborată cu noile măsuri de restricționare a circulației în anumite intervale orare, ar putea fi un pas important spre un trafic mai civilizat și mai sigur în București. Totul depinde, însă, de respectarea regulilor de către șoferi și de aplicarea constantă a sancțiunilor pentru cei care le încalcă.