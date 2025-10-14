Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 10:30
de Diana Dumitrache

Restricții pentru vehiculele de aprovizionare, curierat și salubrizare la anumite ore, în Bucureşti. Proiect: „Traficul s-ar reduce cu peste 150.000 de maşini”

Restricții pentru vehiculele de aprovizionare, curierat și salubrizare la anumite ore, în Bucureşti. Proiect:
Străzile din Bucureşti, din ce în ce mai aglomerate (Foto: Profimedia)

Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a propus o măsură menită să reducă blocajele din trafic și poluarea accentuată din București: interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Restricții pentru anumite vehicule, în Bucureşti

Edilul a explicat că decizia vine pe fondul creșterii semnificative a numărului de autoturisme din Capitală.

„În ultimii zece ani, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine. Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”, a declarat primarul.

Potrivit lui Bujduveanu, rezultatele acestei supraaglomerări sunt evidente pentru toți:

„Blocaje constante, poluare accentuată şi timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieţii”.

Pentru a reda Capitalei „un ritm mai bun”, primarul propune „o măsură clară, cu efecte imediate”. Implementarea interdicției ar duce, spune el, la o reducere semnificativă a traficului:

„Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permiţând un flux mai fluent pentru transportul public şi pentru deplasările esenţiale ale cetăţenilor”.

Proiectul de hotărâre prevede și o serie de excepții. În intervalele menționate, va fi permisă circulația mașinilor de urgență, a celor aparținând structurilor din sistemul național de apărare, serviciilor tehnico-edilitare pentru intervenții, serviciilor de deszăpezire, precum și vehiculelor care transportă medicamente, produse sanguine, organe pentru transplant sau alte materiale medicale esențiale.

Amenzi de până la 5.000 de lei pentru cei care nu respectă legea

Pentru nerespectarea noilor reguli, amenzi între 3.000 și 5.000 de lei ar putea fi aplicate de Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, direcțiile locale ale sectoarelor 1–6 și personalul împuternicit de Primarul General.

În referatul de aprobare, edilul subliniază necesitatea acestei măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea poluării:

„Ca în orice mare aglomerare urbană, transportul și circulația rutieră sunt esențiale și necesită măsuri constante pentru descongestionarea traficului. Bucureștiul este un oraș foarte aglomerat, iar activitățile de aprovizionare și colectare a deșeurilor, desfășurate cu vehicule de gabarit mare, contribuie semnificativ la blocaje”.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Consiliul General al Municipiului București, iar dacă va fi aprobat, restricțiile ar putea intra în vigoare înainte de sfârșitul anului.

