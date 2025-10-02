Ultima ora
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
FOTO: CNAIR

Autostrada A7, supranumită și „Autostrada Moldovei”, ar trebui să fie șoseaua care leagă regiunea de Muntenia și să preia traficul sufocant de pe DN2 (E85). Oficial, toate loturile aflate în lucru pe tronsonul Focșani – Pașcani au termen de finalizare sfârșitul anului 2025. Realitatea din teren arată însă altceva: doar un tronson și jumătate va fi efectiv deschis circulației până la finalizarea acestui termen.

Stadiul actual al lucrărilor la Autostrada Moldovei

În prezent, compania UMB lucrează pe șase loturi în Moldova: trei între Focșani și Bacău (96 km) și alte trei între Bacău și Pașcani (77 km). Cu toate acestea, potrivit reprezentanților CNAIR, în 2025 vor fi inaugurați doar 51,6 km, adică Lotul 1 Focșani – Bacău (35,6 km, până la Domnești-Târg) și o parte din Lotul 2, aproximativ 16 km, până la nord de Adjud. Restul lucrărilor se vor întinde până în 2026.

„Anul acesta va fi deschis traficul de la Focșani și până la Adjud. Restul până la Pașcani va fi gata anul viitor”, a confirmat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Întârzierea este legată în principal de finanțare. Ministerul Fondurilor Europene a renegociat termenele din PNRR și a mutat sume pentru ca cinci din cele șase loturi din Moldova să fie plătite integral din fonduri nerambursabile. Constructorul are termen oficial noiembrie 2025, dar nu este exclus să solicite o prelungire. „În momentul de față sunt în termenul contractului. Dacă vor solicita extensie în baza unor argumente pertinente, vom analiza”, a spus Șerbănescu.

Termenul de referință: august 2026

De altfel, cel mai important termen nu este sfârșitul lui 2025, ci august 2026, limită finală pentru cheltuirea fondurilor PNRR. „Termenul de referință este august 2026. Acesta este singurul termen relevant. Iar dacă se alocă bani, atunci vor fi gata toate”, a adăugat oficialul.

Și societatea civilă confirmă că deschiderea completă a tronsoanelor se va muta în 2026. Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura, spune că „pentru Focșani – Adjud sunt șanse, însă vorbim de un scenariu optimist-realist”. În varianta pesimistă, ar putea fi dat în folosință doar sectorul Tișița – Adjud.

În 2026, prima porțiune suplimentară care ar putea fi inaugurată este Răcăciuni – Bacău, urmând apoi loturile dintre Bacău și Pașcani. „UMB va trebui să tragă maxim pe A7 pentru banii din PNRR, pentru că pe două din trei loturi sunt bani nerambursabili”, subliniază Ciurea.

Chiar și așa, până la final de 2025, șoferii vor putea circula pe 214 km de autostradă între Ploiești și nordul Adjudului. Vor fi astfel eliminate două dintre marile „gâturi de sticlă” de pe DN2, la Buzău și la Adjud. Odată ce vor fi gata și ultimii 51 de km, în 2026, A7 va asigura legătura completă dintre Ploiești și Pașcani.

Autostrada Moldovei va avea în total aproape 450 km, de la Ploiești la granița cu Ucraina, și reprezintă „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere din regiune. Din cele 14 loturi atribuite până acum, 11 sunt în execuție cu grupul UMB, compania lui Dorinel Umbrărescu fiind practic principalul constructor al acestui proiect.

