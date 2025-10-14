Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 10:32
de Iulia Kelt

Un nou documentar analizează ADN-ul lui Adolf Hitler și promite „dezvăluiri surprinzătoare”

ENTERTAINMENT
Un nou documentar analizează ADN-ul lui Adolf Hitler și promite „dezvăluiri surprinzătoare”
Un nou documentar / Foto: Blink Films, Channel 4

Un nou documentar britanic, intitulat Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, produs de Blink Films pentru Channel 4, explorează o mostră reală de ADN atribuită lui Adolf Hitler.

Producătorii spun că materialul genetic a fost verificat prin teste științifice riguroase, iar scopul investigației este de a determina dacă există elemente genetice care ar fi putut influența comportamentul și psihologia dictatorului nazist.

Serialul documentar, realizat în două părți, îi aduce împreună pe geneticianul de renume internațional dr. Turi King și istoricul britanic dr. Alex Kay.

Vezi și:
Femeile sunt de două ori mai expuse la depresie și au mai multe variante genetice asociate, indică un studiu
Cercetătorii au descoperit cum să alimenteze computerele pe ADN folosind căldura

Cei doi colaborează cu o echipă internațională de experți în sănătate, psihologie și genetică comportamentală pentru a analiza în detaliu profilul genetic al lui Hitler, scrie Deadline.

O abordare științifică asupra răului istoric

Potrivit producătorului executiv Dan Chambers, documentarul încearcă să aducă o perspectivă nouă asupra unei figuri istorice despre care s-au făcut nenumărate speculații medicale și psihologice.

„De mai bine de 80 de ani s-au vehiculat teorii despre starea mentală a lui Hitler. Acum, pentru prima dată, avem posibilitatea să privim direct în codul său genetic și să descoperim lucruri neașteptate”, a declarat Chambers.

Deși realizatorii subliniază că „nimic nu poate explica pe deplin răul comis de Hitler”, proiectul își propune să contribuie la înțelegerea științifică a unor aspecte care până acum au fost doar presupuneri.

Jonah Weston, comisarul documentarului din partea Channel 4, a numit analiza ADN-ului „o realizare excepțională a științei investigative” și „o fereastră unică spre unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei moderne”.

Producție internațională și interes global

Regizat de James Routh și produs de Zoé Wiggins, filmul este o coproducție Blink Films, cu Dan Chambers și Nina Davies în calitate de producători executivi. ITV Studios se ocupă de distribuția internațională, iar proiectul figurează deja în catalogul de la MIPCOM, generând interes din partea mai multor cumpărători.

Documentarul va fi disponibil atât în versiune de două episoade, cât și într-o variantă unică de 90 de minute. Deși data premierei nu a fost încă anunțată, surse din industrie indică o lansare până la finalul anului 2025.

Prin îmbinarea cercetării genetice moderne cu analiza istorică, Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator promite să ofere o privire inedită asupra unui subiect delicat, nu pentru a justifica trecutul, ci pentru a înțelege mai profund mecanismele umane din spatele istoriei.

Iarna a venit mai devreme în România. Va fi din ce în ce mai frig în următoarele zile, anunţă ANM
Recomandări
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Cum să usuci hainele în casă de două ori mai repede și să încălzești locuința fără să pornești căldura
Cum să usuci hainele în casă de două ori mai repede și să încălzești locuința fără să pornești căldura
Ni se pregătește un internet mai rapid, dar și mult mai stabil. TP-Link testează primul prototip Wi-Fi 8
Ni se pregătește un internet mai rapid, dar și mult mai stabil. TP-Link testează primul prototip Wi-Fi 8
Experții avertizează: Inteligența artificială ar putea complica stabilirea vinovăției în cazurile de erori medicale
Experții avertizează: Inteligența artificială ar putea complica stabilirea vinovăției în cazurile de erori medicale
Aniversariada Auchan continuă cu super prețuri la produse esențiale din bucătăria ta
Aniversariada Auchan continuă cu super prețuri la produse esențiale din bucătăria ta
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce este Sfânta Parascheva numită „Cuvioasa care vede tot”? Semnificația spirituală a sărbătorii de pe 14 octombrie
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...