Un nou documentar analizează ADN-ul lui Adolf Hitler și promite „dezvăluiri surprinzătoare”

Un nou documentar britanic, intitulat Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, produs de Blink Films pentru Channel 4, explorează o mostră reală de ADN atribuită lui Adolf Hitler.

Producătorii spun că materialul genetic a fost verificat prin teste științifice riguroase, iar scopul investigației este de a determina dacă există elemente genetice care ar fi putut influența comportamentul și psihologia dictatorului nazist.

Serialul documentar, realizat în două părți, îi aduce împreună pe geneticianul de renume internațional dr. Turi King și istoricul britanic dr. Alex Kay.

Cei doi colaborează cu o echipă internațională de experți în sănătate, psihologie și genetică comportamentală pentru a analiza în detaliu profilul genetic al lui Hitler, scrie Deadline.

O abordare științifică asupra răului istoric

Potrivit producătorului executiv Dan Chambers, documentarul încearcă să aducă o perspectivă nouă asupra unei figuri istorice despre care s-au făcut nenumărate speculații medicale și psihologice.

„De mai bine de 80 de ani s-au vehiculat teorii despre starea mentală a lui Hitler. Acum, pentru prima dată, avem posibilitatea să privim direct în codul său genetic și să descoperim lucruri neașteptate”, a declarat Chambers.

Deși realizatorii subliniază că „nimic nu poate explica pe deplin răul comis de Hitler”, proiectul își propune să contribuie la înțelegerea științifică a unor aspecte care până acum au fost doar presupuneri.

Jonah Weston, comisarul documentarului din partea Channel 4, a numit analiza ADN-ului „o realizare excepțională a științei investigative” și „o fereastră unică spre unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei moderne”.

Producție internațională și interes global

Regizat de James Routh și produs de Zoé Wiggins, filmul este o coproducție Blink Films, cu Dan Chambers și Nina Davies în calitate de producători executivi. ITV Studios se ocupă de distribuția internațională, iar proiectul figurează deja în catalogul de la MIPCOM, generând interes din partea mai multor cumpărători.

Documentarul va fi disponibil atât în versiune de două episoade, cât și într-o variantă unică de 90 de minute. Deși data premierei nu a fost încă anunțată, surse din industrie indică o lansare până la finalul anului 2025.

Prin îmbinarea cercetării genetice moderne cu analiza istorică, Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator promite să ofere o privire inedită asupra unui subiect delicat, nu pentru a justifica trecutul, ci pentru a înțelege mai profund mecanismele umane din spatele istoriei.