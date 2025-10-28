Un clip video generat de AI despre jocuri video stârnește valuri de ironii online, iar asta pe bună dreptate

Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 14:44
de Iulia Kelt

Un clip generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, prezentat drept „viitorul jocurilor video”, a devenit rapid subiect de batjocură pe rețelele sociale.

Investitorul în AI Matt Shumer a publicat pe X un video de 84 de secunde, în care un shooter la persoana întâi pare realizat de un generator video AI. În loc de entuziasm, imaginile au stârnit confuzie și râsete.

O demonstrație haotică a limitelor AI

Shumer a descris materialul ca o „privire spre viitorul jocurilor video”, dar utilizatorii au reacționat prompt: „Frate, asta arată groaznic”, a scris un internaut, în timp ce altul a comentat: „Așa arată jocurile video pentru cineva care nu se joacă niciodată”.

În clip, spațiile se transformă haotic, stații de metrou, mașini și clădiri apar și dispar fără logică. Texturile se schimbă brusc, iar personajul principal se materializează și dispare din diverse unghiuri, amestecând perspectiva de primă și a treia persoană.

Modelul AI folosit pare incapabil să genereze un mediu tridimensional coerent: panourile de semnalizare poartă inscripții absurde precum „Sublone” sau „Canual Street”, iar meniurile afișează opțiuni fără sens, „Coidemt” și „Lergevhtiepsappe”, alături de simboluri inexistente pe vreun controller de consolă, scrie Futurism.

Ironia tehnologiei care promite prea mult

Într-un moment pe care îl poți vedea chiar în clipul cu pricina, jucătorul trage într-o dubă parcată, iar o scară de incendiu izbucnește în flăcări deasupra ei.

În altul, coboară o scară întinzând picioarele în față, doar pentru a cădea într-un canal inundat.

Scenele ilustrează perfect limitele actuale ale AI-ului generativ, care construiește fiecare cadru doar pe baza celui precedent, fără o înțelegere reală a spațiului tridimensional sau a fizicii mișcării.

Deși Shumer susține că aceste clipuri sunt doar „demonstrații ale potențialului viitor al jocurilor AI”, reacțiile publicului indică o prăpastie semnificativă între viziunea promovată și realitatea tehnologică actuală.

Într-un mesaj ulterior, el a precizat că nu urmărește dezvoltarea unui produs comercial, ci doar „o privire în ceea ce va fi posibil peste cinci ani”.

Totuși, pentru mulți gameri, această „privire în viitor” a fost mai degrabă o comedie involuntară decât o demonstrație de progres tehnologic.

Evident, în viitor, toată această tehnologie are șanse reale să nu mai fie ridicolă, însă deocamdată situația se prezintă așa cum am descris-o mai sus.

