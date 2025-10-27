Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 10:13
de Iulia Kelt

Inteligența artificială, folosită pentru supraveghere și control pe rețele de socializare. Așa sunt urmăriți oamenii de către Agenția americană pentru Imigrare și Vamă

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială, folosită pentru supraveghere și control pe rețele de socializare. Așa sunt urmăriți oamenii de către Agenția americană pentru Imigrare și Vamă
Americanii fac un pas în direcția greșită când vine vorba despre supraveghere / Foto: The Conversation

Agenția americană pentru Imigrare și Vamă (ICE) extinde rapid o infrastructură digitală de monitorizare a activității online, cu scopul declarat de a identifica potențiale amenințări la adresa securității naționale.

Potrivit unei anchete publicate de platforma The Lever, ICE a încheiat un contract de 5,7 milioane de dolari cu compania Zignal Labs, care furnizează un sistem de analiză a datelor de pe rețelele de socializare bazat pe inteligență artificială.

Criticii afirmă însă că inițiativa reprezintă o amenințare directă la adresa democrației și a libertății de exprimare.

Vezi și:
Guillermo del Toro se opune folosirii inteligenței artificiale în filme: „Poveștile noastre trebuie să fie vii, nu generate”
Un panou publicitar stârnește confunzie – Mesajele provocatoare legate de inteligența artificială

Platforma dezvoltată de Zignal Labs utilizează algoritmi de învățare automată, recunoaștere optică a caracterelor și tehnologii de analiză vizuală pentru a procesa peste 8 miliarde de postări zilnice, în peste 100 de limbi.

Sistemul creează fluxuri de date personalizate care pot fi folosite de agenți pentru a urmări persoane, a identifica locații și chiar a corela imagini geolocalizate publicate pe platforme precum TikTok sau Facebook, scrie The Verge.

Parteneriate federale și scopuri extinse de utilizare

Contractul ICE cu Zignal Labs a fost intermediat de compania Carahsoft, specializată în soluții IT pentru guvernul federal. Zignal Labs are deja colaborări cu alte instituții, precum Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), Departamentul Apărării și Serviciul Secret al SUA.

Conform documentelor consultate de The Lever, scopul principal al noii colaborări este colectarea „informațiilor în timp real” pentru susținerea misiunilor de aplicare a legii.

Într-un comunicat, reprezentanții organizației Surveillance Technology Oversight Project (STOP) au catalogat inițiativa drept „un atac asupra democrației”, subliniind riscul ca instrumentele de supraveghere să fie folosite nu doar împotriva persoanelor suspectate de infracțiuni, ci și împotriva activiștilor sau jurnaliștilor critici la adresa guvernului.

„ICE dispune de fonduri uriașe pentru tehnologie de spionaj și va folosi aceste instrumente pentru a intimida familii de imigranți și pentru a reduce la tăcere vocile critice”, a avertizat Will Owen, director de comunicare al STOP.

Monitorizare permanentă și efecte asupra discursului public

O investigație Wired a arătat că ICE intenționează să angajeze aproape 30 de persoane dedicate exclusiv analizării conținutului online publicat pe Facebook, Instagram, TikTok, X și YouTube.

Acestea ar urma să lucreze în centre de monitorizare din Vermont și California, unele posturi necesitând disponibilitate continuă. Contractele prevăd inclusiv colectarea de date despre familia, prietenii și colegii persoanelor vizate, pentru localizarea acestora.

David Greene, director pentru libertăți civile la Electronic Frontier Foundation, a declarat că folosirea instrumentelor automate de supraveghere „permite guvernului să monitorizeze opinii incomode la o scară imposibilă până acum”. El avertizează că efectul de intimidare asupra exprimării libere va fi considerabil.

În paralel, presa americană notează că ICE a început să folosească și alte tehnologii invazive, precum camere de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare și instrumente de urmărire a telefoanelor mobile.

În plus, politica administrației Trump prevede extinderea colectării datelor de social media și asupra solicitanților de vize sau cetățenie.

Criticii văd în această evoluție o colaborare periculoasă între companiile de tehnologie și un aparat guvernamental tot mai autoritar.

„Este o nouă etapă a parteneriatului dintre Big Tech și un guvern care încearcă să controleze discursul public”, a avertizat Sacha Haworth, director executiv al Tech Oversight Project. „Ar trebui să ne îngrijoreze profund pe toți.”

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
A murit „cel mai frumos băiat din lume”, actorul suedez Björn Andrésen s-a stins la 70 de ani
A murit „cel mai frumos băiat din lume”, actorul suedez Björn Andrésen s-a stins la 70 de ani
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Pot câinii să simtă fantome? Ce spune știința despre intuiția lor misterioasă
Pot câinii să simtă fantome? Ce spune știința despre intuiția lor misterioasă
Ce știm despre scenariul complet Star Wars „The Hunt for Ben Solo”, în raport cu Disney
Ce știm despre scenariul complet Star Wars „The Hunt for Ben Solo”, în raport cu Disney
Tesla, trasă la răspundere. Anchetă în SUA din cauza modului de conducere „Mad Max”
Tesla, trasă la răspundere. Anchetă în SUA din cauza modului de conducere „Mad Max”
Ciprian Ciucu, mesaj pentru locuitorii Sectorului 6 după anunțul candidaturii la Primăria Capitalei: „Nu plec nicăieri”
Ciprian Ciucu, mesaj pentru locuitorii Sectorului 6 după anunțul candidaturii la Primăria Capitalei: „Nu plec nicăieri”
Lista cu produse din plastic interzise a fost actualizată. Ce obiecte nu se vor mai găsi în magazinele din România
Lista cu produse din plastic interzise a fost actualizată. Ce obiecte nu se vor mai găsi în magazinele din România
Românii care au camere de supraveghere la casă trebuie să respecte o nouă regulă: termen de 30 de zile pentru conformare
Românii care au camere de supraveghere la casă trebuie să respecte o nouă regulă: termen de 30 de zile pentru conformare
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...