Inteligența artificială, folosită pentru supraveghere și control pe rețele de socializare. Așa sunt urmăriți oamenii de către Agenția americană pentru Imigrare și Vamă

Agenția americană pentru Imigrare și Vamă (ICE) extinde rapid o infrastructură digitală de monitorizare a activității online, cu scopul declarat de a identifica potențiale amenințări la adresa securității naționale.

Potrivit unei anchete publicate de platforma The Lever, ICE a încheiat un contract de 5,7 milioane de dolari cu compania Zignal Labs, care furnizează un sistem de analiză a datelor de pe rețelele de socializare bazat pe inteligență artificială.

Criticii afirmă însă că inițiativa reprezintă o amenințare directă la adresa democrației și a libertății de exprimare.

Platforma dezvoltată de Zignal Labs utilizează algoritmi de învățare automată, recunoaștere optică a caracterelor și tehnologii de analiză vizuală pentru a procesa peste 8 miliarde de postări zilnice, în peste 100 de limbi.

Sistemul creează fluxuri de date personalizate care pot fi folosite de agenți pentru a urmări persoane, a identifica locații și chiar a corela imagini geolocalizate publicate pe platforme precum TikTok sau Facebook, scrie The Verge.

Parteneriate federale și scopuri extinse de utilizare

Contractul ICE cu Zignal Labs a fost intermediat de compania Carahsoft, specializată în soluții IT pentru guvernul federal. Zignal Labs are deja colaborări cu alte instituții, precum Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), Departamentul Apărării și Serviciul Secret al SUA.

Conform documentelor consultate de The Lever, scopul principal al noii colaborări este colectarea „informațiilor în timp real” pentru susținerea misiunilor de aplicare a legii.

Într-un comunicat, reprezentanții organizației Surveillance Technology Oversight Project (STOP) au catalogat inițiativa drept „un atac asupra democrației”, subliniind riscul ca instrumentele de supraveghere să fie folosite nu doar împotriva persoanelor suspectate de infracțiuni, ci și împotriva activiștilor sau jurnaliștilor critici la adresa guvernului.

„ICE dispune de fonduri uriașe pentru tehnologie de spionaj și va folosi aceste instrumente pentru a intimida familii de imigranți și pentru a reduce la tăcere vocile critice”, a avertizat Will Owen, director de comunicare al STOP.

Monitorizare permanentă și efecte asupra discursului public

O investigație Wired a arătat că ICE intenționează să angajeze aproape 30 de persoane dedicate exclusiv analizării conținutului online publicat pe Facebook, Instagram, TikTok, X și YouTube.

Acestea ar urma să lucreze în centre de monitorizare din Vermont și California, unele posturi necesitând disponibilitate continuă. Contractele prevăd inclusiv colectarea de date despre familia, prietenii și colegii persoanelor vizate, pentru localizarea acestora.

David Greene, director pentru libertăți civile la Electronic Frontier Foundation, a declarat că folosirea instrumentelor automate de supraveghere „permite guvernului să monitorizeze opinii incomode la o scară imposibilă până acum”. El avertizează că efectul de intimidare asupra exprimării libere va fi considerabil.

În paralel, presa americană notează că ICE a început să folosească și alte tehnologii invazive, precum camere de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare și instrumente de urmărire a telefoanelor mobile.

În plus, politica administrației Trump prevede extinderea colectării datelor de social media și asupra solicitanților de vize sau cetățenie.

Criticii văd în această evoluție o colaborare periculoasă între companiile de tehnologie și un aparat guvernamental tot mai autoritar.

„Este o nouă etapă a parteneriatului dintre Big Tech și un guvern care încearcă să controleze discursul public”, a avertizat Sacha Haworth, director executiv al Tech Oversight Project. „Ar trebui să ne îngrijoreze profund pe toți.”