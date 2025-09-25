Un bărbat a murit într-un restaurant KFC: cadavrul, găsit în toaletă după 30 de ore

Un bărbat de 46 de ani a fost descoperit mort într-un restaurant KFC din Grande-Synthe, nordul Franței, la 30 de ore după ce fusese văzut ultima dată comandând mâncare. Familia acuză restaurantul că nu a intervenit mai repede, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza decesului.

Tragedie la KFC: un bărbat a murit în incinta localului

Potrivit BFMTV și La Voix du Nord, bărbatul, identificat drept Issam, obișnuia să mănânce la prânz în acel local. Vineri, la ora locală 13:03, acesta a comandat mâncare și a urcat la toaletele de la etaj, însă nu a mai coborât niciodată.

Cadavrul său a fost găsit abia sâmbătă, încuiat în toaletă din interior. O angajată a descuiat ușa pentru a verifica situația și a făcut descoperirea macabră.

Familia critică modul în care a fost gestionat incidentul

Fiul lui Issam a alertat rudele sâmbătă, îngrijorat că nu mai primise vești de la tatăl său. În urma unor căutări zadarnice la spitale și la comisariat, familia i-a descoperit mașina parcată în fața restaurantului KFC. Vizionând imaginile de pe camerele de supraveghere, rudele au aflat că acesta intrase în local cu o zi înainte.

”În 30 de ore, ar fi putut să fie salvat”, deplânge familia, care acuză restaurantul că nu a respectat protocoalele de igienă și că nu a luat măsuri pentru a verifica toaleta.

Rudele iau în calcul angajarea unui avocat, analizând posibilitatea unei plângeri oficiale, iar parchetul, contactat de presă, nu a oferit un răspuns clar până la această oră.

Ancheta autorităților și reacția KFC France

O anchetă este în curs pentru stabilirea cauzelor morții, care pare ”naturală”, urmând să fie efectuată o autopsie. KFC France a confirmat incidentul, petrecut într-un restaurant francizat din Dunkerque, și a transmis condoleanțe familiei. Lanțul de restaurante a precizat că lucrează în cooperare cu autoritățile pentru a clarifica situația și circumstanțele în care a avut loc tragedia.

Cazul ridică întrebări cu privire la responsabilitatea personalului în gestionarea unor situații de urgență și la procedurile interne aplicate în locații frecventate de public. Rezultatele autopsiei și ancheta autorităților urmează să stabilească dacă s-ar fi putut interveni mai devreme pentru a salva viața bărbatului.

