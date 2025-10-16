Un alt cutremur a avut loc joi dimineaţă, în România. Este al treilea seism în două zile

România a fost zguduită joi dimineață de un nou cutremur, al treilea în mai puțin de 48 de ore. Seismul, cu o magnitudine de 3,7 pe scara Richter, s-a produs la ora 08:34, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138,7 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Al treilea cutremur în două zile, în România

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor localități: 45 km vest de Focșani, 63 km nord de Buzău, 66 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km est de Brașov, 94 km nord-est de Ploiești și 99 km sud de Bacău. Seismul, de adâncime medie, a fost slab resimțit la suprafață, dar a fost înregistrat clar de aparatura seismologică.

Evenimentul vine după alte două cutremure produse miercuri, unul în Satu Mare și celălalt în Buzău. Primul, cu magnitudinea 4,0, a avut loc la ora 07:57 în județul Satu Mare, fiind urmat, la 08:31, de un seism de 3,3 pe Richter, în județul Buzău.

Cutremurul din Satu Mare a fost cel mai puternic dintre cele trei și a produs pagube materiale minore. Potrivit autorităților locale, în urma seismului s-au prăbușit cărămizi de pe mai multe imobile, iar pereții unui liceu s-au fisurat. În semn de precauție, elevii din două școli au fost evacuați imediat după cutremur.

Specialiștii, despre cutremurul din Satu-Mare

Cercetătorul Dragoș Toma, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), a explicat că seismul din nord-vestul țării s-a produs în ceea ce este cunoscut ca zona seismică Crișana-Maramureș, una mai puțin activă, dar cu potențial seismic real.

„Cutremurul care a avut loc astăzi în ceea ce e cunoscut ca zonă seismică Crișana-Maramureș a avut o magnitudine 4, la o adâncime crustală, deci destul de aproape, astfel încât a putut fi simțit în imediata apropiere, în zona epicentrală până la zeci de kilometri distanță de epicentru”, a declarat Dragoș Toma.

El a explicat că această regiune este caracterizată de un sistem complex de falii, iar energia acumulată de-a lungul zecilor de ani poate genera astfel de cutremure moderate: „E un cutremur așteptat, e cunoscută sursa seismică, iar în această zonă, de regulă, seismele semnificative apar o dată la 50-100 de ani.”

Diferențele dintre cutremurele din Vrancea și cele din vestul țării

Specialiștii atrag atenția că există diferențe importante între cutremurele din zona Vrancea și cele din vestul României. Seismele din Crișana-Maramureș, precum cel din Satu Mare, sunt de suprafață, produse la adâncimi mici, între 5 și 10 kilometri, ceea ce le face mai ușor de simțit în apropierea epicentrului, dar cu efecte limitate în zone mai îndepărtate.

În schimb, cutremurele din Vrancea se produc la adâncimi intermediare sau mari – de la 90 până la peste 150 de kilometri –, ceea ce le permite să fie resimțite pe arii extinse, chiar și la sute de kilometri distanță de epicentru.

„Cutremurele din vest sunt de suprafață, spre deosebire de cele din Vrancea, unde sunt de adâncime intermediară. Adâncimea e principalul factor care face diferența între aceste două tipuri de seisme”, a explicat Dragoș Toma.

Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime sau pagube în urma cutremurului din această dimineață, însă seismologii reamintesc că România rămâne una dintre cele mai active zone seismice din Europa de Est, iar monitorizarea permanentă este esențială pentru prevenirea riscurilor.