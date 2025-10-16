Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 09:48
de Diana Dumitrache

Un alt cutremur a avut loc joi dimineaţă, în România. Este al treilea seism în două zile

ACTUALITATE
Un alt cutremur a avut loc joi dimineaţă, în România. Este al treilea seism în două zile
Al treilea cutremur în două zile, în România (Foto: Profimedia)

România a fost zguduită joi dimineață de un nou cutremur, al treilea în mai puțin de 48 de ore. Seismul, cu o magnitudine de 3,7 pe scara Richter, s-a produs la ora 08:34, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138,7 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Al treilea cutremur în două zile, în România

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor localități: 45 km vest de Focșani, 63 km nord de Buzău, 66 km est de Sfântu Gheorghe, 78 km est de Brașov, 94 km nord-est de Ploiești și 99 km sud de Bacău. Seismul, de adâncime medie, a fost slab resimțit la suprafață, dar a fost înregistrat clar de aparatura seismologică.

Evenimentul vine după alte două cutremure produse miercuri, unul în Satu Mare și celălalt în Buzău. Primul, cu magnitudinea 4,0, a avut loc la ora 07:57 în județul Satu Mare, fiind urmat, la 08:31, de un seism de 3,3 pe Richter, în județul Buzău.

Vezi și:
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Imagini cu seismul din Maramureş. Oamenii au intrat în panică: „Se mişca podeaua”

Cutremurul din Satu Mare a fost cel mai puternic dintre cele trei și a produs pagube materiale minore. Potrivit autorităților locale, în urma seismului s-au prăbușit cărămizi de pe mai multe imobile, iar pereții unui liceu s-au fisurat. În semn de precauție, elevii din două școli au fost evacuați imediat după cutremur.

Specialiștii, despre cutremurul din Satu-Mare

Cercetătorul Dragoș Toma, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), a explicat că seismul din nord-vestul țării s-a produs în ceea ce este cunoscut ca zona seismică Crișana-Maramureș, una mai puțin activă, dar cu potențial seismic real.

„Cutremurul care a avut loc astăzi în ceea ce e cunoscut ca zonă seismică Crișana-Maramureș a avut o magnitudine 4, la o adâncime crustală, deci destul de aproape, astfel încât a putut fi simțit în imediata apropiere, în zona epicentrală până la zeci de kilometri distanță de epicentru”, a declarat Dragoș Toma.

El a explicat că această regiune este caracterizată de un sistem complex de falii, iar energia acumulată de-a lungul zecilor de ani poate genera astfel de cutremure moderate: „E un cutremur așteptat, e cunoscută sursa seismică, iar în această zonă, de regulă, seismele semnificative apar o dată la 50-100 de ani.”

Diferențele dintre cutremurele din Vrancea și cele din vestul țării

Specialiștii atrag atenția că există diferențe importante între cutremurele din zona Vrancea și cele din vestul României. Seismele din Crișana-Maramureș, precum cel din Satu Mare, sunt de suprafață, produse la adâncimi mici, între 5 și 10 kilometri, ceea ce le face mai ușor de simțit în apropierea epicentrului, dar cu efecte limitate în zone mai îndepărtate.

În schimb, cutremurele din Vrancea se produc la adâncimi intermediare sau mari – de la 90 până la peste 150 de kilometri –, ceea ce le permite să fie resimțite pe arii extinse, chiar și la sute de kilometri distanță de epicentru.

„Cutremurele din vest sunt de suprafață, spre deosebire de cele din Vrancea, unde sunt de adâncime intermediară. Adâncimea e principalul factor care face diferența între aceste două tipuri de seisme”, a explicat Dragoș Toma.

Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime sau pagube în urma cutremurului din această dimineață, însă seismologii reamintesc că România rămâne una dintre cele mai active zone seismice din Europa de Est, iar monitorizarea permanentă este esențială pentru prevenirea riscurilor.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Breșă de securitate majoră la unul dintre magazinele de haine preferate ale românilor. Ce s-a întâmplat cu datele clienților?
Breșă de securitate majoră la unul dintre magazinele de haine preferate ale românilor. Ce s-a întâmplat cu datele clienților?
Cauza imploziei submersibilului Titan în Oceanul Atlantic, dezvăluită. Vasul se îndrepta spre epava Titanicului
Cauza imploziei submersibilului Titan în Oceanul Atlantic, dezvăluită. Vasul se îndrepta spre epava Titanicului
Temperatura la care trebuie puse cauciucurile de iarnă. Mulţi cred că trebuie să ningă pentru a le schimba
Temperatura la care trebuie puse cauciucurile de iarnă. Mulţi cred că trebuie să ningă pentru a le schimba
Ținta celor mai multe atacuri cibernetice din lume. Regiunea pe care se concentrează hackerii
Ținta celor mai multe atacuri cibernetice din lume. Regiunea pe care se concentrează hackerii
Cum au ajuns giganții IT să se lupte pe vechile centrale pe cărbune și gaz din Europa. Amazon, Microsoft și alții, stau la coadă
Cum au ajuns giganții IT să se lupte pe vechile centrale pe cărbune și gaz din Europa. Amazon, Microsoft și alții, stau la coadă
Actualizarea de software care a pus SUV-urile pe butuci. Ce au pățit proprietarii de JEEP după un update buclucaș
Actualizarea de software care a pus SUV-urile pe butuci. Ce au pățit proprietarii de JEEP după un update buclucaș
Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării
Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării
A crezut că este o pasăre frumoasă în curte, dar era un hibrid nemaiîntâlnit. Cercetătorii nu știu ce nume să-i dea
A crezut că este o pasăre frumoasă în curte, dar era un hibrid nemaiîntâlnit. Cercetătorii nu știu ce nume să-i dea
Revista presei
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 16 octombrie 2025. Zodia care pornește pe un drum total nou
Playtech Știri
Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu”
Playtech Știri
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...